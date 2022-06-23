Четверг, 23 Июня 2022 13:10

АрмИнфо.Армения устанавливает безвизовый режим с Эквадором. Проект соответствующего постановления был принят 23 июня на заседании правительства Армении без обсуждения.

Как говорится в пояснении к документу, отмена визового режима с Республикой Армения с Республикой Эквадор обусловлена шагами, предпринятыми для развития и укрепления сотрудничества между Республикой Армения и этой страной. Ранее Эквадор, в свою очередь, отменил визовый режим для Армении, в числе более 150 других стран. Эквадор в одностороннем порядке отменил визовый режим почти для всех стран, кроме небольшой группы (25 стран, включая Афганистан, Пакистан, Сирию, Индию, Бангладеш, Шри-Ланку, Северную Корею, Ирак, Кубу, Венесуэлу, Гаити).

Отмечается, что Республика Армения имеет безвизовый режим как по обычным, так и по дипломатическим служебным паспортам с рядом стран Южной Америки, в частности с Аргентинской Республикой, Федеративной Республикой Бразилия и Восточной Республикой Уругвай, а также это произошло с гражданами, имеющими дипломатические паспорта Соглашения об отказе от виз с Соединенными Штатами Мексики и Республикой Чили. Ведется работа по заключению безвизового соглашения с Перу по всем паспортам. В то же время принимаются соответствующие меры для заключения подобных соглашений с другими странами региона.

Решение позволит гражданам Республики Эквадор посещать и находиться на территории Республики Армения не более 180 дней в году, освобождая их от необходимости получения въездной визы. Это будет способствовать развитию туризма, развитию деловых отношений