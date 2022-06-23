Четверг, 23 Июня 2022 13:09

АрмИнфо.Вашингтон предоставит Еревану грант в размере $120 млн. Правительство Армении 23 июня одобрило предложения о заключении соглашения о сотрудничестве, нацеленного на развитие, между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки.

Как говорится в пояснении к документу, цель соглашения - поддержать Армению в процессе реформ, направленных на укрепление демократии и экономической стабильности.

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует распределить свой вклад следующим образом: 68 млн 565 тысяч долларов будут направлены на продвижение демократии, а 51 млн 435 тысяч долларов - на повышение экономической безопасности.

<С учетом потрясений, вызванных войной против Нагорного Карабаха и эпидемией COVID-19, а также справедливых и транспарентных парламентских выборов в 2021 году, этим документом Соединенные Штаты Америки обязуются поддержать Республику Армения в установлении эффективного и подотчетного управления, сохранении демократических достижений, а также преодолении экономических вызовов> , - говорится в документе.