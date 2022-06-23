Четверг, 23 Июня 2022 13:05

АрмИнфо.23 июня 2022 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Временным Поверенным в делах Афганистана в Туркменистане Мохаммадом Фазелом Сабером.

Обращаясь к афганскому дипломату, руководитель туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Туркменистане с глубокой скорбью восприняли весть о разрушительном землетрясении в афганских провинциях Хост и Пактика и выразил народу этой страны искренние соболезнования и чувства сопереживания.

Глава МИД также сообщил о готовности Туркменистана к оказанию в ближайшее время гуманитарной помощи населению братского Афганистана.