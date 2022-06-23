Четверг, 23 Июня 2022 10:54

АрмИнфо. 22 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абд аль-Рахманом Аль Тани. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Согласно источнику, министры выразили удовлетворение результатами недавнего официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Государство Катар и подчеркнули важность последовательной реализации достигнутых в рамках визита договоренностей.

Собеседники коснулись шагов, направленных на активизацию политического диалога между двумя странами, взаимных визитов на высоком уровне и развитие экономических связей. Была отмечена важность развития сотрудничества в сферах информационных технологий, сельского хозяйства, авиасообщения, туризма и образования.

Арарат Мирзоян и шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман Аль Тани обменялись мнениями также по вопросам региональной безопасности и стабильности.