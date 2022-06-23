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 Четверг, 23 Июня 2022 00:39

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 48/4, 50/3, 50/5, 50/6 на улице Молдовакан, собственные дома, прилегающие к кварталу ‘Багреванд”, во 2-ом Норкском массиве; собственные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-16:00 собственные дома 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 3, 5, 7 на улице Налбандяна, 4/3, 4/4, 12 на улице Абовяна, 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, 52, 54 на улице Пушкина, жилой дом 1 на улице Бюзанда, жилые дома 58, 61 на улице Анрапетутяна, здание Правительства N3, жилые дома 68а на улице Теряна, 13, 13а, 15а на улице Корюна, абоненты-жильцы жилого дома 11/3 на улице Аргишти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 48-70 (четные), 76-108 (четные) на улице Хоренаци и подъезды 2-3 жилого дома 72 на улице Хоренаци, собственные дома 27-37 (нечетные) на улице Нар-Доса, собственные дома 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35А, 37, 37/1 на улице Нар-Доса; жилые дома 39, 41, 43 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 10, 14, 16, 35, 37, 39, 41, 43, 45 на улице Заваряна, жилой дом 72 на 2-ом переулке Хоренаци, собственные дома 48, 56, 58, 60, 62, 64, 64/1, 66, 68, 70, 72 на улице Хоренаци, жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах 6, 14, 16 Неркин Шенгавита, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита, жилые дома 79, 81 на улице Арташисяна, жилой дом 39 на улице Ширака, собственные дома на улице Ширака, жилые дома 1/10, 2/10 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 4 на улице Г.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; улицы 1, 4, 5, 12, 13 в кв. “Ахтанак” и улица Левоваи; абоненты-жильцы улицы Тычина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 24/2 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 9, 11, 44 на улице Ахбюра Сероба, собственные дома 26-52 на улице А.Сероба и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 80 на улице Гулакянна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 18 на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 6-27 на 2-ом переулке улицы Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 63, 63/1, 65, 66, 67 на улице Барбюса, жилые дома 1Б на улице Киевяна, 6 на улице Севастополян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 31-60 на улице Барбюса, собственные дома 18-20 на улице Сепуга и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19А на улице Давида Анхата, жилые дома 62, 62/1 на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улица Касяна в городе Веди;

10:00-14:00 село Зангакатун; частично села Вардашат и Урцаландж; станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”, армянские воинские части, “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен” и абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет каян” в селе Урцадзор;

13:00-16:00 частично села Араксаван и Овташен;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично улица Ереванян в городе Джермук;

11:00-15:00 частично село Артабуйнк;

 

в Котайкской области:

10:00-16:00  частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 34, 35, 36, 37 села Зовуни; дочернее предприятие ‘Гранит”, ЗАО “Еревани джрмух”, воинская часть, собственники “С.Акобян”, “М.Исагулян”, “Г.Исунц”, “Г.Арутюнян”, “Э.Ованнисян”, “А.Акобян”, “А.Мкртчян”, “З.Симонян”, “А.Самсонян”, “А.Петросян”, “Грачья Галстян”, “Арам Агамалян”, “В.Мелоян”, “А.Мелконян”, ‘Х.Хачатрян”, ООО “Аргишти”, кварталы “Муш”, “В.Мовсисян”, “Котеджнер”, “Нор”, “Дпроц”, “Цирананоц”, “Юсисаин”, “Гахут”, “Хин Манкапартез”, квартал ‘Неврознери хиванданоц”, детский сад “Арусяк”;

10։30-16։30 домики квартала ‘Микрошрджан”, жилые дома 217-229, 241-243, 68-79, 82-95, 53-65 в кв. ‘Микрошрджан”, школа N9, компании “Араратбанк”, “Айбизнесбанк”, “Айпост”, “Мансат плаза”, “Лазур комбинат”, газозаправочная станция “А.Даниелян” в городе Раздан; село Джрарат, квартал “Джрарат” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00  частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

 

в Гегаркуникской области:

11։00–12։00  община Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

10:00-12:00 улица Парз лич в городе Дилижан; село Техут и частично Тбилисское шоссе;

12:00-13:00 кварталы “Андраник”, “Шамахян”; частично улица Горького в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Амоч и Агви;

14:00-17:00 село Шаумян.

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