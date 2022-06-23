Четверг, 23 Июня 2022 00:29

АрмИнфо. В Армении стартует Международный летний фестиваль современного танца SUMMEET. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

С 24 июня по 2 июля пять площадок Еревана, а также села Дебет и Дсех Лорийской области, а также студия Тиграна Дзитохцяна в Дзорахбюре

объединятся вокруг различных проявлений современного танца. В этом году свои проекты представляют танцевальные коллективы из Германии, Франции, Нидерландов, Северной Македонии и России. Жемчужина фестиваля - выставка фотографий, на которой собраны лучшие работы современных армянских хореографов.

Миссия Международного фестиваля SUMMEET - из года в год становиться площадкой, которая, с одной стороны, призвана вывести современный армянский танец на мировую арену, а, с другой, познакомить армянских артистов со всемирно известными хореографами и танцевальными коллективами. Именно по этой причине на фестивале осуществляются эксклюзивные проекты. В этом году в рамках фестиваля впервые в Армении будет создано танцевальное VR- представление. С этой целью в Армению прибыл известный хореограф Фабиан Приовиль (Германия), который реализовал подобный проект во многих странах мира. В Армении Фабиан сотрудничает с Balmanukyan Dance Project и ARLOOPA. Проект поддерживается Центром искусств Гафесчян, где во время фестиваля будет доступен VR-спектакль (зал <Давид Сасунский>, вход свободный для всех).