Среда, 22 Июня 2022 14:16

АрмИнфо. Совет Европы и его Парламентская ассамблея должны высказаться и прямо называть вещи своими именами по части пропагандирования на государственном уровне в Азербайджане языка ненависти, расизмом и ксенофобии в отношении армян. Об этом в ходе своего выступления на летней сессии ПАСЕ заявила депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Сона Казарян.

"Мы должны бороться с этим сообща потому, что ненависть такая же ядовита как ртуть, и ее будет сложно собрать, если она разольется", - сказала она.

Так, Казарян констатировала, что политические партии, среди прочих субъектов, несут ответственность за борьбу с ненавистью, расизмом и ксенофобией.

"Но сегодня мы часто видим, как политические партии вместо этого строят свои кампании, риторику, а иногда и действия на ненависти, расизме и ксенофобии. Это особенно опасно, когда такая огромная ненависть распространяется и пропагандируется по отношению к обществу, живущему в непосредственной близости, по соседству. И более опасно, когда есть неурегулированный конфликт, который в то же время нуждается в мирном урегулировании, я имею в виду нагорно-карабахский конфликт и системную ненависть к армянам в Азербайджане", - сказала армянский депутат. И в этом ключе она рассказала про насаждение на государственном уровне в Азербайджане национальной ненависти, расизма и ксенофобии в отношении армян.

В качестве яркого примера подтверждения своих слов, Казарян привела "Парк трофеев" в Баку, построенный сразу после 44-дненвной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта, где были представлены манекены армянских солдат в унижающих человеческое достоинство позах, а также размещены трофейные каски погибших армянских военнослужащих.

"В парк водили даже школьников. Это был случай спонсируемой государством ненависти и расизма. Манекены армянских солдат были убраны лишь после того как Армения обратилась в Международный суд ООН по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сказала она, добавив, что Международный Суд четко указал на тот факт, что именно в Азербайджане официальные лица и неправительственные организации разжигают и пропагандируют ненависть к армянам.

Напомним, что в Баку 12 апреля 2021 года появился парк трофейной армянской техники в виде инсценировки событий войны. Чудовищное сооружение разместилось на пяти гектарах. "Воссоздана реальная картина оборонительных укреплений, которые враг создавал на протяжении нескольких десятилетий. Здесь можно увидеть мощнейшую заградительную систему из 10 рубежей, включающих бетонированные инженерные сооружения, противотанковые рвы и ежи, заминированные участки, тоннели, окопы", - сообщали азербайджанские СМИ тогда. Особый смысл "парку" придавали манекены, изображающие армян в самых разных унижающих достоинство позах. Ильхам Алиев лично позировал на фоне трофейных касок.