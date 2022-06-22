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АрмИнфо.Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии «In Conversation with President Tokayev». Модератором мероприятия выступил ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни.
В ходе открытой и откровенной дискуссии, прошедшей в формате вопрос-ответ, Президент Казахстана ответил на ряд вопросов, касающихся насущных вызовов в международной политике, в особенности в контексте происходящих геополитических потрясений в Европе, событий вокруг российско-украинского конфликта.
Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, лидер Казахстана подчеркнул важность продолжения переговорного процесса. По мнению Касым-Жомарта Токаева, для решения этого конфликта необходима добрая воля каждой из сторон. При этом он указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.
– Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена Холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом, я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность, и конечно же, оказать положительное влияние на оба государства, для того, чтобы они могли прийти к миру, – заявил Глава государства.
Наряду с этим Президент дал исчерпывающие ответы на вопросы модератора по поводу экономических последствий, с которыми может столкнуться Казахстан в условиях беспрецедентной санкционной политики в отношении России.
В ходе откровенной беседы речь также шла о глобальных вызовах, связанных с текущей ситуацией на мировом энергетическом рынке, проблем международной торговли.
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|Спикер парламента Армении сообщил, в каком случае отставка Ванецяна может быть принята
|Правительство РФ дало добро на установление дополнительного КПП в нескольких километрах от КПП <Верхний Ларс>
|Армения и Сербия изучают возможности открытия кафедр армяноведения и сербского языка в вузах двух стран
|Оппозиционный депутат: Гагик Джангирян не может участвовать в рассмотрении дисциплинарного производства в отношении Рубена Вардазаряна
|Президент Tуркменистана принял руководителя Kитайской национальной нефтегазовой корпорации
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|Исполнительный орган - не тот орган, который может комментировать ситуацию в ВСС - замминистра
|Антикоррупционный комитет Армении и Федеральное бюро расследований США подписали Меморандум о сотрудничестве
|Артак Бегларян: Разрабатываем дополнительные программы стимулирования занятости перемещенных лиц
|СК Армении заверяет: Потасовки между родителями погибших военнослужащих и главой Следственного комитета не было
|Высший судебный совет обнародует решение по делу Рубена Вардазаряна 23 июня
|Мишустин: Россия уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье
|Помощник госсекретаря США: Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Армении в достижении мира
|Оппозиция проводит митинг из-за перестрелки в Арагацотне
|Армения поднялась на 5 позиций в рейтинге Global Startup Ecosystem Index
|Генпрокуратура направила в Следственный комитет скандальную запись разговора с участием главы Высшего судебного совета
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|Российские эксперты раскритиковали репортаж "России1" про оккупированный азербайджанцами Шуши
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване вышла в свет книга "Карабахский конфликт и внешняя политика Республики Арцах"
|Давид Бабаян: Все 4 резолюции Совбеза ООН признают субьектность Арцаха
|СНБ Армении выявила случай коррупции в особо крупных размерах сфере образования
|Глава МИД Арцаха: Высказывания Шарля Мишеля для нас не закон
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|Итальянский <Интер> подписал контракт с Генрихом Мхитаряном
|В Степанакерте не видят альтернативы МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта
|Взгляд из Москвы: Пашинян демонстрирует дипломатический креатив
|Давид Бабаян: Инцидент в Парухе - это террористический акт против российских миротворцев и Арцаха
|Глава МИД Арцаха о вхождении в состав Азербайджана: Люди в лагере Освенцим тоже имели права и свободы
|Омбудсмен РА заверяет: В целом право на свободу собраний и свободу слова в Армении соблюдались
|Пашинян назначил заместителей министра высокотехнологичной промышленности
|Клаар: ЕС решительно поддерживает установление мира между Азербайджаном и Арменией
|Посольство США в РА профинансирует проект, нацеленный на создание условий для мира между народами Армении, Азербайджана и Армении и Турции
|Депутат: На сайте Минобороны Армении до сих пор нет ни слова об инциденте, в результате которого погиб армянский военнослужащий
|Один человек погиб и еще один пострадал в результате взрыва на территории "Веллар групп" в Ереване
|Никол Пашинян и Карен Донфрид обсудили процессы на Южном Кавказе и демократический путь Армении
|Глава МИД Армении на встрече с помощником госсекретаря США подчеркнул необходимость возобновления мирных переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ
|Армен Геворкян Генсеку СЕ: не собираемся мириться с легализацией Советом Европы итогов 44-дневной войны и продвижению интересов тюркской коалиции, за счет армян
|СНБ НКР обвинила спецслужбы Азербайджана в попытке создать атмосферу страха в Арцахе
|Главы МИД Армении и Нидерландов обсудили последние процессы в зоне карабахского конфликта
|Путин Хачатуряну: Армения не просто наш партнёр - наш союзник стратегический, мы ценим это
|Глава МИД Армении ответил Ильхаму Алиеву по поводу существования Нагорного Карабаха
|Вице-спикер армянского парламента обратил внимание генсека СЕ на судьбу армянских военнопленных в Азербайджане
|СК завершил предварительное следствие по делу о нападении на директора издательства "Антарес"
|Пашинян настаивает на необходимости совершенствования механизмов оперативного кризисного реагирования ОДКБ на конкретные ситуации
|Преодолевая апокалипсис: <Золотой абрикос> в этом году отражает мировую повестку
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|Аналитик: В нормальной стране Рубен Вардазарян уже смотрел бы на небо сквозь решетку
|Аналитик: Западу и Ирану удалось внести коррективы в "коридорную" логику
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