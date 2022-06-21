Вторник, 21 Июня 2022 21:11

АрмИнфо.На 19-ом международном кинофестивале "Золотой абрикос" будет представлена специальная программа под названием "Арцах: необыкновенная республика".

Как сообщает пресс-служба МКФ, в рамках спецпрограммы фестиваля прозвучат "Забытая родина" Эсама Наги (Египет), "Мы и наши горы" Федерико Лемоса (Уругвай), "Гранаты Нагорного Карабаха" Томаса Сидериса (Греция) и "Сопротивление> Армана Ерицяна (Армения).

Также в рамках специальной программы Cannes L'ACID будет показан фильм режиссера Норы Мартиросян "Когда стихнет ветер" (Армения, Франция, Бельгия).

"На 19-м фестивале будет специальная программа с фильмами о 44-дневной войне. Один из фильмов об Арцахской войне, снятый греками, другой - уругвайцами, третий - египтянами, и, наконец, еще один - армянами. Есть еще один фильм, созданный арцахцами. Более того, фильмом, закрывающим "Золотой абрикос" будет армянское воспроизведение 44-дневной войны", - сказал художественный директор фестиваля Карен Аветисян.

Напомним, что 19-й Ереванский международный кинофестиваль "Золотой абрикос" пройдет с 10 по 17 июля этого года. В этом году Международный кинофестиваль представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, а также фильмы с самых престижных кинофестивалей. Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Муниципалитет Еревана является генеральным спонсором фестиваля в этом году.