Вторник, 21 Июня 2022 20:00

АрмИнфо. Прилегающая к зданию Академического театра оперы и балета территория обогатиться еще одним памятником, увековечивающим не менее выдающегося мастера музыки наряду с Арамом Хачатуряном, Александром Спендиаряном и Арно Бабаджаняном.

По решению Совета старейшин мэрии Еревана, принятом сегодня, 21 июня, на очередном заседании, на территории близ здания Академтеатра возведут бюст великого армянского композитора и дирижера Огана Дуряна. За данное решение проголосовало 45 членов Совета, 0 - против, и 5 воздержались.

Автором проекта и скульптором станет Гетик Багдасарян по просьбе вдовы маэстро - Алис Дурян. По словам скульптора, памятник дирижеру будт состоять из трех базальтовых основ, на которых будет опираться голова и руки Огана Дуряна, увековеченные в бронзе. <Бюст будет излит в натуральном размере, при этом сам памятник будет невысоким, чтобы сочетался с другими>, - сказал он.

В ходе преставления проекта о возведении памятника Дуряну выступил и давний друг дирижера - врач, публицист, общественный деятель и почитатель его творчества Ваан Вардапетян. Он рассказал, что согласно проекту, одна рука дирижера будет показывать на площадь Свободы, поскольку сам Дурян был активным участником оппозиционных собраний, а вторая - на здание Театра оперы и балета, в котором маэстро работал в качестве главного дирижера с 1971 по 2001 год.

<Одна рука направлена в сторону Площади свободы, что символизирует его возвращение на эту площадь, с которой была его душа, и вторая рука - к Академтеатру. Таким образом, Оган Дурян говорит, что <все, кто хотел отделить меня от армянской культуры и зрителя, знайте, что я навсегда слуга армянской культуры, и навечно с ней>, - пояснил Вардапетян. Еще одной интересной деталью задумки скульптора станет музыка Спендиаряна и Бетховена, которая будет исходить из рук самого дирижера.

Отметим, что памятник Огану Дуряну приурочен 100-летию мастера и будет установлен в рамках мероприятий по случаю этой знаментальной даты.

Напомним, что Оган Дурян родился 8 сентября 1922 года в Иерусалиме. В 1957 году переехал в Ереван, в 1960-65 годах стал главным дирижёром Государственной филармонии Армении, а c 1971 года - Академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна.

В 1965-69 годах Дурян работал дирижёром в Лейпцигском оперном театре, где осуществил постановку опер "Дон Kарлос" и "Kнязь Игорь", дирижировал симфоническими концертами в Берлине, Дрездене, Лейпциге. За свою жизнь он поработал со 110 симфоническими оркестрами по всему миру. В 1967 году ему было присвоено звание народного артиста Армянской ССР.

В 2001 году министр культуры Армении уволил Дуряна с поста дирижёра Государственного академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна, мотивировав это решение возрастом дирижера и состоянием здоровья. Однако многие связывали его отставку с тем, что он занимал активную гражданскую позицию и поддерживал оппозицию.

Маэстро счел незаконным и оскорбительным увольнение, покинул Армению, получил гражданство Франции и в 2002-2006 годах руководил Московским симфоническим оркестром Центра Стаса Намина. Похоронен Оган Дурян в Пантеоне им. Комитаса рядом с такими выдающимися деятелями искусства, как Эдуард Исабекян, Гоар Гаспарян и Сильва Капутикян