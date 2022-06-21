Вторник, 21 Июня 2022 19:30

АрмИнфо.Правительство РФ приняло решение об установлении дополнительного КПП для транспортныч средтств в нескольких километрах от МАПП <Верхний Ларс>, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов (КГД) РА.

<Комитет государственных доходов и Министерство территориального управления и инфраструктуры совместно информирует, что в соответствии с договоренностью, достигнутой Республикой Армения в результате рабочих переговоров с Российской Федерацией, 20 июня Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительной территории в 3-4 км от международного автомобильного пункта пропуска <Верхний Ларс> Северо-Осетинской таможни Северо-Кавказского таможенного управления, где также будет возможно осуществлять процедуры, связанные с таможенным контролем около 250 автомобилей>, - говорится в сообщении КГД..

Отмечается, что данная регулировка окажет положительное влияние с точки зрения увеличения пропускной способности пункта пропуска, уменьшения скоплений транспортных средств и надлежащего управления существующими очередями.