Вторник, 21 Июня 2022 19:29

АрмИнфо. Возможности преподавания сербского и армянского языков, чтения лекций и открытия кафедр в университетах Армении и Сербии обсудили на встрече в Ереване заместитель министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Артур Мартиросян и посол Республики Сербия Татьяна Панайотович.

Как сообщает перс-служба МОНКС РА, касаясь двусторонних отношений, Мартиросян особо выделил вопросы культурного наследия, сохранения и реставрации памятников, представляющих историческую и культурную ценность, указал на исторические связи между Арменией и Сербией в этой области. Заместитель министра также кратко представил деятельность арменоведческих центров в других странах, указав на важность создания арменоведческого центра в Сербии.

Собеседники осудили ряд общих вопросов, связанных с сотрудничеством в таких областях как перевод художественной литературы, подготовка переводчиков, осуществление совместных исследований в сфере лингвистики. В этом контексте была подчеркнута важность расширения возможность предоставления стипендий студентам.

Заместитель министра и посол также коснулись потенциала и важности ряда действующих программ, таких как "Эразмус+" и "Стармус", при этом также наметили возможные пути сотрудничества в сфере спорта.