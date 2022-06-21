Вторник, 21 Июня 2022 19:28

АрмИнфо. Исполняющий обязанности главы Высшего судебного совета Гагик Джангирян не может участвовать в рассмотрении дисциплинарного производства в отношении Рубена Вардазаряна, в том числе по части вынесения решения.

Об этом заявил депутат НС РА от оппозиционной фракции "Армения", юрист Арам Вардеванян касаясь обнародованной вчера скандальной записи разговора между Джангиряном и отстраненным главой ВСС Рубеном Вардазаряном.

По его словам, с юридической точки зрения есть несколько неоспоримых отправных точек по ситуации вокруг ВСС-Джангирян.

Вардеванян добавил, что имея ряд субъективных наблюдений, тем не менее, он ограничится представлением объективных.

"Во-первых, в отношении Гагика Джангиряна должно быть возбуждено уголовное дело.

Во-вторых, Гагик Джангирян не может участвовать в рассмотрении дисциплинарного производства в отношении Рубена Вардазаряна, в том числе в части вынесения решения. Учитывая первое обстоятельство, полномочия Джангиряна неизбежно должны быть приостановлены, оно будет распространяться на все разбирательства.

И, в-третьих, нанесен непоправимый ущерб репутации судебной власти, особенно ВСС, и легитимности выборов 2021 года", - заключил Вардеванян.

Отметим, что 20 июня, временно отстраненный от должности председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян обнародовал скандальную запись разговора с исполняющим обязанности председателя ВСС Гагиком Джангиряном и членом ВСС Степаном Микаеляном, который произошел 20 февраля 2021 года. В этом разговоре Джангирян уговаривает Вардазаряна покинуть пост, при этом просит сделать это "по хорошему, тихо и мирно". Советует подумать о будущем детей, семьи и заверяет, что если он уйдет, то все уголовные дела, возбужденные в отношении него будут прекращены. "Я тебе это гарантирую, пока я жив", - сказал Джангирян, согласно записи.

После обнародования записи, в Генпрокуратуре заявили, что направили в Следственный комитет запись разговора Гагика Джангиряна, с членом ВСС Степаном Микаеляном и Рубеном Вардазаряном для изучения.

А в ВСС сообщили, что решение по делу в отношении Вардазаряна будет обнародовано 23 июня.

Напомним, что Гагик Джангирян был назначен исполняющим обязанности председателя главы ВСС на закрытом заседании 15 апреля 2021 года. До этого, полномочия Вардазаряна были приостановлены, однако, он так и не подал официально в отставку.