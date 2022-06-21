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АрмИнфо.20 июня 2022 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял члена правления, президента Китайской национальной нефтегазовой корпорации («CNPC») Хоу Цицзюня.
Высказав главе государства искреннюю признательность за уделённое время, руководитель «CNPC» подтвердил заинтересованность китайских партнёров в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном, выстраиваемого на долгосрочной основе.
Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что нейтральный Туркменистан, последовательно проводящий политику «открытых дверей», придаёт большое значение развитию традиционно дружественных отношений с Китаем, носящих стратегический характер.
В продолжение встречи Президент Туркменистана и руководитель крупнейшей корпорации КНР обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества с учётом имеющегося солидного потенциала.
Руководитель Китайской национальной нефтегазовой корпорации проинформировал главу государства о ходе работ, выполняемых «CNPC» в нашей стране. Заверив, что китайские партнёры будут и впредь самым серьёзным и ответственным образом подходить к выполнению взятых на себя обязательств, бизнесмен, пользуясь представившейся возможностью, высказал самые наилучшие пожелания в адрес главы государства, а также Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова.
В завершение встречи Президент Туркменистана и руководитель «CNPC» выразили уверенность в дальнейшем успешном продолжении многолетнего двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего целям общего благополучия.
|В Ереване увековечат память маэстро Огана Дуряна
|Спикер парламента Армении сообщил, в каком случае отставка Ванецяна может быть принята
|Правительство РФ дало добро на установление дополнительного КПП в нескольких километрах от КПП <Верхний Ларс>
|Армения и Сербия изучают возможности открытия кафедр армяноведения и сербского языка в вузах двух стран
|Оппозиционный депутат: Гагик Джангирян не может участвовать в рассмотрении дисциплинарного производства в отношении Рубена Вардазаряна
|Президент Tуркменистана принял руководителя Kитайской национальной нефтегазовой корпорации
|В Москве пройдёт концерт армянской музыки <По следам Комитаса>
|Национальному академическому хору Армении 85 лет
|Политическая оценка записи разговора будет дана, когда станут известны результаты проверки прокуратуры - депутат
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|Аналитик: Западу и Ирану удалось внести коррективы в "коридорную" логику
|Исполнительный орган - не тот орган, который может комментировать ситуацию в ВСС - замминистра
|Антикоррупционный комитет Армении и Федеральное бюро расследований США подписали Меморандум о сотрудничестве
|Артак Бегларян: Разрабатываем дополнительные программы стимулирования занятости перемещенных лиц
|СК Армении заверяет: Потасовки между родителями погибших военнослужащих и главой Следственного комитета не было
|Высший судебный совет обнародует решение по делу Рубена Вардазаряна 23 июня
|Мишустин: Россия уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье
|Помощник госсекретаря США: Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Армении в достижении мира
|Оппозиция проводит митинг из-за перестрелки в Арагацотне
|Армения поднялась на 5 позиций в рейтинге Global Startup Ecosystem Index
|Генпрокуратура направила в Следственный комитет скандальную запись разговора с участием главы Высшего судебного совета
|«Силе одного драма» 2 года. На различные инициативы было направленно более 82 млн драмов РА
|Российские эксперты раскритиковали репортаж "России1" про оккупированный азербайджанцами Шуши
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване вышла в свет книга "Карабахский конфликт и внешняя политика Республики Арцах"
|Давид Бабаян: Все 4 резолюции Совбеза ООН признают субьектность Арцаха
|СНБ Армении выявила случай коррупции в особо крупных размерах сфере образования
|Глава МИД Арцаха: Высказывания Шарля Мишеля для нас не закон
|Прогноз: Появление в Армении третьей силы из жанра фантастики
|Итальянский <Интер> подписал контракт с Генрихом Мхитаряном
|В Степанакерте не видят альтернативы МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта
|Взгляд из Москвы: Пашинян демонстрирует дипломатический креатив
|Давид Бабаян: Инцидент в Парухе - это террористический акт против российских миротворцев и Арцаха
|Глава МИД Арцаха о вхождении в состав Азербайджана: Люди в лагере Освенцим тоже имели права и свободы
|Омбудсмен РА заверяет: В целом право на свободу собраний и свободу слова в Армении соблюдались
|Пашинян назначил заместителей министра высокотехнологичной промышленности
|Клаар: ЕС решительно поддерживает установление мира между Азербайджаном и Арменией
|Посольство США в РА профинансирует проект, нацеленный на создание условий для мира между народами Армении, Азербайджана и Армении и Турции
|Депутат: На сайте Минобороны Армении до сих пор нет ни слова об инциденте, в результате которого погиб армянский военнослужащий
|Один человек погиб и еще один пострадал в результате взрыва на территории "Веллар групп" в Ереване
|Никол Пашинян и Карен Донфрид обсудили процессы на Южном Кавказе и демократический путь Армении
|Глава МИД Армении на встрече с помощником госсекретаря США подчеркнул необходимость возобновления мирных переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ
|Армен Геворкян Генсеку СЕ: не собираемся мириться с легализацией Советом Европы итогов 44-дневной войны и продвижению интересов тюркской коалиции, за счет армян
|СНБ НКР обвинила спецслужбы Азербайджана в попытке создать атмосферу страха в Арцахе
|Главы МИД Армении и Нидерландов обсудили последние процессы в зоне карабахского конфликта
|Путин Хачатуряну: Армения не просто наш партнёр - наш союзник стратегический, мы ценим это
|Глава МИД Армении ответил Ильхаму Алиеву по поводу существования Нагорного Карабаха
|Вице-спикер армянского парламента обратил внимание генсека СЕ на судьбу армянских военнопленных в Азербайджане
|СК завершил предварительное следствие по делу о нападении на директора издательства "Антарес"
|Пашинян настаивает на необходимости совершенствования механизмов оперативного кризисного реагирования ОДКБ на конкретные ситуации
|Преодолевая апокалипсис: <Золотой абрикос> в этом году отражает мировую повестку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Армении призвал Генсека СЕ способствовать решению гуманитарных вопросов в зоне карабахского конфликта
|СМИ: С чем приехала в регион помощник Госсекретаря Карен Донфрид?
|Посол Франции обсудила с губернатором Сюника вопросы экономики и безопасности региона
|Армения и СЕ готовят к подписанию План действий на 2023-26 гг
|Григорян: На территории РА не может быть транспортного маршрута по коридорной логике
|Америабанк станет спонсором Platinum на Orion Summit 2022
|Омбудсмен Армении в Вашингтоне представила проводимую руководством Азербайджана армянофобскую политику
|Читать больше
|Аналитик: В нормальной стране Рубен Вардазарян уже смотрел бы на небо сквозь решетку
|Аналитик: Западу и Ирану удалось внести коррективы в "коридорную" логику
|Прогноз: Появление в Армении третьей силы из жанра фантастики
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