Вторник, 21 Июня 2022 15:46

АрмИнфо.20 июня 2022 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял члена правления, президента Китайской национальной нефтегазовой корпорации («CNPC») Хоу Цицзюня.

Высказав главе государства искреннюю признательность за уделённое время, руководитель «CNPC» подтвердил заинтересованность китайских партнёров в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном, выстраиваемого на долгосрочной основе.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что нейтральный Туркменистан, последовательно проводящий политику «открытых дверей», придаёт большое значение развитию традиционно дружественных отношений с Китаем, носящих стратегический характер.

В продолжение встречи Президент Туркменистана и руководитель крупнейшей корпорации КНР обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества с учётом имеющегося солидного потенциала.

Руководитель Китайской национальной нефтегазовой корпорации проинформировал главу государства о ходе работ, выполняемых «CNPC» в нашей стране. Заверив, что китайские партнёры будут и впредь самым серьёзным и ответственным образом подходить к выполнению взятых на себя обязательств, бизнесмен, пользуясь представившейся возможностью, высказал самые наилучшие пожелания в адрес главы государства, а также Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова.

В завершение встречи Президент Туркменистана и руководитель «CNPC» выразили уверенность в дальнейшем успешном продолжении многолетнего двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего целям общего благополучия.