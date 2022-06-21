Вторник, 21 Июня 2022 15:37

АрмИнфо.Во вторник, 21 июня, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил на заседании Евразийского межправительственного совета, проходящего в городе Минске. В мероприятии также приняли участие главы Правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что сегодня мировая торговля претерпевает существенные изменения.

«Нарастающая напряженность, пандемийный кризис, разрыв глобальных торговых и логистических связей, гиперинфляция негативно отразились как на производителях товаров, так и на поставщиках услуг в наших странах. Отличительным является то, что потрясения затронули представителей всех форм бизнеса: малого, среднего и крупного», — сказал Премьер-Министр РК.

В текущих критических условиях, по мнению главы казахстанского Правительства, именно роль региональных объединений становится ведущей в решении возникших проблем.

Он отметил особую значимость упрощения и сокращения сроков перевозки грузов Европы и Азии на и через территорию стран ЕАЭС путем развития и создания новых транспортных артерий.

«Мы находимся в новой реальности, под которую необходимо трансформировать деятельность Евразийского экономического союза», – подчеркнул Алихан Смаилов, озвучив ряд приоритетных задач в данном направлении.

В частности, по словам Премьер-Министра РК, регион ЕАЭС обладает колоссальным потенциалом для развития бизнеса, чему во многом мешают барьеры, связанные с несовершенством договорной базы и страновым протекционизмом.

«Успех экономического объединения зависит от действий всех его членов. Как известно одни барьеры рождают другие. Необходимо объединить усилия в обеспечении свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономики наших государств и благосостояния наших граждан», — подчеркнул глава Правительства РК.

Также текущие перебои с поставками комплектующих, сырья и готовой продукции обнажили проблему недостаточного уровня промышленной кооперации.

«Реальные кооперационные проекты нужны практически во всех отраслях промышленности – от машиностроительной и высокотехнологичной до производства продуктов питания и медизделий. Предлагаю сконцентрироваться на конкретных проектах с целью создания инновационной и конкурентоспособной продукции», — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, Премьер-Министр РК отметил, что одним из наиболее чувствительных вопросов для казахстанского бизнеса является обеспечение беспрепятственного транзита по всей территории ЕАЭС.

В этой связи он призвал коллег быть более гибкими и конструктивными в вопро

«Убежден, что ЕАЭС при сохранении приверженности его членов фундаментальным принципам Объединения и в текущих непростых условиях несет выгоду всем участникам евразийской экономической интеграции. При этом необходимо найти баланс между национальными интересами и интеграционными процессами, чтобы идти по пути развития на взаимовыгодных для всех стран условиях», – заключил Алихан Смаилов