Вторник, 21 Июня 2022 15:34

АрмИнфо.24 июня, в павильоне <Армения> на ВДНХ состоится концерт <По следам Комитаса>. Молодые музыканты московского творческого объединения <Крунк> представят бессмертные шедевры армянского композитора: от полюбившегося народу <Чинар эс> и <Гарун а> до легендарного <Эчмиадзинского танца>. Солисты творческого объединение <Крунк> - лауреаты престижнейших премий и учащиеся Московской консерватории, которые консолидировались под общей идеей популяризации армянской музыки.

Музыканты предстанут перед московским зрителем в составе солистки Екатерины Абгарян (сопрано), струнного квартета в составе Искандара Ахмедова (1 скрипка), Тиграна Акопяна (2 скрипка), Тимофея Камалова (альт), Никиты Махова (виолончель). Художественным руководителем объединения <Крунк> является Эрнест Алавердян.

Отметим, что Эрнест Алавердян лауреат Международной премии им. Бориса Чайковского, лауреат международного фестиваля современного искусства Magnus opum, солист камерного оркестра <Академия Русской музыки>, учащийся МГК им. П.И. Чайковского по классу кларнета.