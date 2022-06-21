Вторник, 21 Июня 2022 15:24

АрмИнфо.Сегодня, 21 июня, в 19:00, в зале концертном зале им. Арама Хачатуряна состоится концерт по случаю 85-летия Национального академического хора Армении.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), на праздничном музыкальном вечере в исполнении Национального академического хора Армении в сопровождении Национального филармонического оркестра прозвучат произведения всемирно известных армянских и западноевропейских композиторов, в том числе Комитаса, Верди, Моцарта и Масканьи.

Режиссером концерта выступил Артур Саакян, дирижерами - Ованес Чекиджян и Эдуард Топчян. Напомним, что Хор был основан в 1937

Татулом Алтуняном, который до 1939 года был художественным руководителем хора. С 1961 года художественным руководителем и главным дирижером хора является маэстро Ованес Чекиджян.

За всю историю своего существования Национальный академический хор дал свыше 800 концертов в Армении и разных городах мира, в том числе в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Праге, Бейруте и др. В репертуаре Хора произведения армянских композиторов и мирового классического репертуара на 27 языках. Среди наград Нацакадемического хора числятся госпремии СССР и АрмССР, награды Аббатства <Мхитарян>, МОНКС, Министерства диаспоры Армении и пр.

Отметим, что в 1969 году Государственный академический национальный хор Армении удостоился звания <Академического>, а в 2012 году - <Национального>.

Концерт проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.