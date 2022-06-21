Вторник, 21 Июня 2022 15:14

АрмИнфо.Руководитель оппозиционной парламентской фракции <Честь имею>, лидер партии <Отечество>, экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян решил сложить депутатский мандат.

"Для многих из вас мое решение не стало неожиданностью: я несколько раз публично заявлял, что больше не вижу себя в этом парламенте. Причина очевидна: граждане Армении дали нам мандат остановить разрушительную деятельность этих властей и вывести страну из кризиса. Однако нынешний парламент, на мой взгляд, перестал быть эффективной площадкой для достижения этой цели", - заявил Ванецян на своей странице в соцсети Фейсбук.

Совет партии <Отечество> принял решение продолжить свою деятельность вне парламента, отметил он. <Решением партии де-юре и де-факто прекращает свое существование сформированный нами с РПА (Республиканская партия Армении, лидером которого является 3-й президент РА Серж Саргсян - ред.) блок <Честь имею>, в рамках которого мы прошли относительно короткий, но насыщенный путь с нашими партнерами и, уверен, еще пройдем во имя спасения страны, а в будущем

- во имя восстановления и укрепления нашей государственности>, - написал он.

Напомним, что 17 апреля Артур Ванецян начал акции с требованием отставки премьер- министра РА Никола Пашиняна. Экс-глава СНБ заявлял, что если Пашинян не уйдет в отставку, он не вернется в Национальное собрание. После примерно двух месяцев акций протестов Ванецян и другие оппозиционеры не смогли добиться смены власти