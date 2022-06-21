Вторник, 21 Июня 2022 14:11

АрмИнфо.В нормальной стране Рубен Вардазарян после подобной пресс-конференции уже смотрел бы на небо сквозь решетку. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

Накануне председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян (полномочия приостановлены) в качестве доказательства политической мотивированности возбужденного против него уголовного дела представил запись своего разговора с и. о. председателя ВСС Гагиком Джангиряном. В ходе которой Джангирян уговаривает своего собеседника оставить пост под гарантии отсутствия в будущем уголовного преследования. По словам советника генпрокурора Армении Гора Абрамяна, запись направлена в Следственный комитет "с целью полной, объективной и многосторонней проверки".

"Показания Вардазаряна против самого себя вызывают крайнюю степень удивления. Я не могу сказать в какой степени данной записью он навредил Джангиряну, но я могу сказать, что себя самолично он определенно утопил. Однозначно одно - с таким руководством и с такими судьями Высший судебный совет необходимо распускать. Полностью. И распускать как можно скорее. С таким составом ВСС просто не имеет права на существование. Уличный лексикон, мат этих людей настоящее бедствие для судебной системы. Не говоря уже о самих их действиях", - считает он.

Сафарян отметил, что согласно той же записи, возбуждению всех трех, а не одного уголовного дела в отношении Вардазаряна мешает лишь Джангирян. Соответственно, столь радикальными шагами Вардазарян, на его взгляд, пытается утащить с собой на дно всех остальных - связанных с его темными делами лиц. Дел, которых согласно Сафаряну, на совести Вардазаряна немало. Несколько из которых он готовится опубликовать лично.

"Так или иначе, но из записи мы узнали многое. О ВСС, об армянской судебной системе в целом, о Джангиряне, о самом Вардазаряне. О судье Кассационного суда Степане Микаеляне. Как Джангирян "останавливал" уголовные дела. О том как Джангирян организовывал армейскую службу Артура Ванецяна. И я только могу предполагать сколько уголовных и гражданских дел и исков "остановили" таким образом эти достойнейшие представители нашей самой справедливой в мире судебной системы", - подытожил Сафарян.