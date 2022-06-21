Вторник, 21 Июня 2022 14:11

АрмИнфо. При поддержке Запада и Ирана Армении удалось внести коррективы в продвигаемую Азербайджаном с подписания трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года "коридорную" логику. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра поддержки гражданских инициатив "Свободный гражданин", политический аналитик Овсеп Хуршудян.

"Изначально я был убежден, что РФ, скажем так, была совершенно не против данной логики, фактически обещав Алиеву зеленый коридор через территорию Армении. Однако, уже понятно, что "упрощенный режим" наземной связи между Азербайджаном и Нахиджеваном, уже согласованные железнодорожные коммуникации между Арменией и Азербайджаном, близящееся к завершению согласование остальных вопросов этого кейса вне всяких сомнений предусматривает признание армянского суверенитета. И никаких иных толкований здесь нет и быть не может", - подчеркнул он.

На взгляд аналитика, смена подходов с коридорных на суверенные говорит о том, что РФ удается реализовать на Южном Кавказе далеко не все, что она планирует изначально. Причиной чему являются интересы, соответственно, позиция ЕС и Ирана. В то время как в интересах Москвы изначально было предоставление Азербайджану коридора через Армению, который находился бы под ее полным пограничным контролем. В соответствии с все тем же заявлением от 9-го ноября.

По его оценкам, изначально армянский таможенный контроль на территории "коридора" вообще не предусматривался. А азербайджанские транспортные средства должны были передвигаться по территории Армении исключительно в сопровождении российских пограничников. Однако, недвусмысленные заявления США, ЕС и самой РФ, что деблокада коммуникаций будет иметь место с учетом суверенитета государств - участников все изменилось.

"Понятно, что Азербайджану и РФ все это не нравится. Но таковы новые геополитические реалии. С осени 2020-го многое изменилось. В том числе в нашем регионе. А о неприкрытом интересе Запада и ИРИ к Сюникской области Армении говорят хотя бы периодические визиты туда послов стран ЕС и США. Иран же вообще открывает в Мегри консульство. Так что ситуация уже изменилась и продолжает меняться дальше", - подытожил аналитик. -