Вторник, 21 Июня 2022 13:32

АрмИнфо.Исполнительный орган - не тот орган, который может комментировать ситуацию в Высшем судебном совете, поскольку это будет воспринято, как вмешательство в судебную систему Армении. Об этом во вторник журналистам заявил заместитель министра юстиции Григор Минасян.

По его словам, журналистское сообщество ожидает от представителей исполнительной власти того, чего последние сделать не могут по той простой причине, что это выходит за пределы их полномочий.

Замминистра добавил, что Министерство юстиции имеет право на привлечение судей к дисциплинарной ответственности, но в данном случае ведомство ограничено. Ведомство не может даже привлечь к дисциплинарной ответственности председателя ВСС Гагика Джангиряна, как не может это сделать в отношении членов ВСС. Данное право, как отметил Минасян, законодательством закреплено за тремя членами Высшего судебного совета.

Отметим, что 20 июня, временно отстраненный от должности председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян обнародовал скандальную запись разговора с исполняющим обязанности председателя ВСС Гагиком Джангиряном и членом ВСС Степаном Микаеляном, который произошел 20 февраля 2021 года. В этом разговоре Джангирян уговаривает Варлдазаряна покинуть пост, при этом просит сделать это <по хорошему, тихо и мирно>. Он советует подумать о будущем детей, семьи и заверяет, что если он уйдет, то все уголовные дела возбужденные в отношении него будут прекращены. <Я тебе это гарантирую, пока я жив>, - сказал Джангирян, согласно записи. После обнародования записи, в Генпрокуратуре заявили, что направили в Следственный комитет запись разговора Гагика Джангиряна, с членом ВСС Степаном Микаеляном и Рубеном Вардазаряном для изучения.

Напомним, что Гагик Джангирян был назначен исполняющим обязанности председателя главы ВСС на закрытом заседании 15 апреля 2021 года. До этого, полномочия Вардазаряна были приостановлены, однако, он так и не подал официально в отставку.