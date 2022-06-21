Вторник, 21 Июня 2022 11:43

АрмИнфо. По случаю Всемирного дня беженцев, 20 июня госминистр Арцаха Артак Бегларян вместе с защитником прав человека Гегамом Степаняном организовали встречу с Советом по защите прав лиц, вынужденных переселенцев и беженцев.

Как рассказал Бегларян по итогам встречи, состоялось достаточно продуктивное и заинтересованное обсуждение по ряду вопросов.

"В числе других вопросов я сообщил, что жилищные программы продолжаются, и по сей день около 600 семей получили квартиры, а еще около 700 получат их в течение года.

Меняем подход к промежуточной программе жилищного обеспечения, и каждому нуждающемуся перемещенному лицу выделим 40,000 драмов в месяц.

Разрабатываем дополнительные программы стимулирования занятости перемещенных лиц.

Завершаем работы по разработке проекта закона о принудительных перемещенных лицах, после принятия которого обеспечим предоставление правового статуса", - сообщил Бегларян. -