Вторник, 21 Июня 2022 11:39

АрмИнфо.Потасовки между родителями погибших в 44-дневной войны военнослужащих и главой Следственного комитета РА Аргишти Кярамяном не было. Об этом говорится в заявлении СК РА.

В заявлении ведомства отмечается, принимая во внимание тот факт, что прошедшая между главой СК РА встреча с родителями военнослужащих, погибших в ходе последней арцахской войны, сопровождается различного рода недостоверными комментариями, они считают необходимым внести ясность. В частности, 20 июня действительно такая встреча состоялась и была инициирована главой СК РА Аргишти Кярамяном, на которой присутствовали в том числе, адвокаты, следователь, ведущий уголовное дело, руководитель подразделения и заместитель председателя Комитета, регулирующий сферу.

"Встреча с участием более сорока родителей и родственников началась со вступительного слова председателя Следственного комитета РА и продолжалась в формате вопрос-ответ, которое было прервано бурной реакцией одного из родителей, за которой последовала провокационная вмешательство одного из родственников, после чего глава СК попытался выяснить намерения последнего, явного зачинщика создавшейся напряженности. Во время встречи не было ни потасовок, ни оскорблений, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения в зале.

Добавим, что ситуация была немедленно урегулирована, встреча продолжилось и длилось почти три часа. Видеосъемка была запрещена, так как расследуемое соответствующее уголовное дело находится на стадии расследования и разговор, содержит информацию относительно боевых действий, имеющую доследственную тайну", - заверили в СК.

Вместе с тем в следственном органе подчеркнули, что различные комментарии и описания данной встречи являются необоснованными и искусственными.

"При всем уважении ко всем армянам, отдавшим жизнь за защиту Родины и их родителям, в то же время призываем упомянутую встречу и происходящее на ней не превращать в предмет ненужных спекуляций", - подытожили в СК РА.

Отметим, ранее, родственники погибших в ходе 44-дневной войны в

Нагорном Карабахе военнослужащих потребовали привлечь к

ответственности главу Следственного Комитета Армении Аргишти Кярамяна

и передать дело о госизмене на расследование в Службу национальной

безопасности.

С таким заявлением они выступили после встречи с главой СК РА. Участники встречи пожаловались на то, что Кярамян вел себя с ними неподобающим образом и оскорбил.

Участники встречи рассказали, что в ходе встречи с Кярамяном дело чуть не дошло до рукоприкладства. Кярамян пригрозил участникам встречи уголовным делом и тюрьмой, если кто-то осмелиться записать их разговор. После встречи с главой СК РА родители погибших военнослужащих представили в прокуратуру два заявления о преступлении, которые должны быть рассмотрены в пятидневный срок.

Отметим, что родители погибших требуют провести справедливое расследование и привлечь к ответственности в качестве обвиняемого премьер-министра Никола Пашиняна за катастрофические последствия войны в Арцахе осенью 2020 года.

Как сообщало 27 апреля АрмИнфо, Генпрокуратура Армении удовлетворила ходатайство группы родных погибших военнослужащих, полученное 22 апреля 2022 года, о признании их пострадавшими по уголовному делу.

В частности, как сообщает пресс-служба надзорного органа, имея в виду, что в рамках уголовного дела, возбужденного на основании интервью бывшего главного военного инспектора Министерства обороны РА Мовсеса Акопяна от 21 октября 2020 года по ч. 2 ст. 308 УК РА, а также другого уголовного дела, на основании сообщения Ара Зограбяна, приобщенного к нему, предметом следствия стали возможные довоенные преступления и деяния совершенные в ходе войны высокопоставленными должностными лицами, которые негативно повлияли на исход войны, а, согласно ходатайству, лица, указанные в ходатайстве, были убиты во время войны в Арцахе, прокурор, курировавший вышеуказанное уголовное дело, дал указание следователю Антикоррупционного комитета признать погибших военнослужащих потерпевшими, а их родителей и родственников

- правопреемниками.

Кроме того, 26 апреля в Генеральную прокуратуру РА поступил отдельное требование о привлечении премьер-министра РА Никола Пашиняна по вышеуказанному уголовному делу, в качестве обвиняемого по признакам ч.1, ст.299 (Государственная измена, то есть переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, или иностранной организации, или их представителям в осуществлении враждебной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или внешней безопасности, совершенная гражданином Республики Армения,), ч.2, ст. 308 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) и ч.3. ст. 309 (Превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) УК РА.

19 апреля родители погибших военнослужащих представили советнику генпрокурора Армении сообщение о преступлении со стороны Пашиняна. В сообщении отмечается, что одной из причин начавшейся в 2020 году войны было злоупотребление Пашиняном своими должностными полномочиями. В частности, родные погибших ссылаются на заявление Пашиняна с трибуны парламента: "Меня спрашивали, могли ли мы предотвратить войну. Да, могли предотвратить войну, в результате чего имели бы такую же ситуацию, но без жертв". 22 апреля Генпрокурор Армении Артур Давтян прокомментировал ситуацию вокруг сообщения родных военнослужащих, погибших в 44- дневной войне в Арцахе, о преступлении со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна, заявив, что соответствующие заявления премьера станут предметом уголовного дела.