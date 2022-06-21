Вторник, 21 Июня 2022 10:17

АрмИнфо.Высший судебный совет обнародует решение по делу в отношении председателя ВСС Рубена Вардазаряна, чьи полномочия ранее были приостановлены, 23 июня. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщили в пресс-службе ВСС.

Так, на просьбу АрмИнфо прокомментировать тиражируемую в армянских СМИ информацию о том, что ВСС прекратил полномочия Рубена Вардазаряна, в Высшем судебном совете, в частности, сказали: "Совет по этому делу удалился в совещательную комнату, и решение будет обнародовано 23 июня. Тиражируемую в СМИ информацию не комментируем".

Ранее, армянские сообщали, что Высший судебный совет решил прекратить приостановленные полномочия председателя ВСС Рубена Вардазаряна.

В свою очередь адвокат Вардазаряна, Арам Орбелян отметил, что если ВСС сейчас примет подобное решение, то он таким образом совершит очередное нарушение.

Отметим, что 20 июня, временно отстраненный от должности председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян обнародовал скандальную запись разговора с исполняющим обязанности председателя ВСС Гагиком Джангиряном и членом ВСС Степаном Микаеляном, который произошел 20 февраля 2021 года. В этом разговоре Джангирян уговаривает Варлдазаряна покинуть пост, при этом просит сделать это "по хорошему, тихо и мирно". Советует подумать о будущем детей, семьи и заверяет, что если он уйдет, то все уголовные дела возбужденные в отношении него будут прекращены. "Я тебе это гарантирую, пока я жив", - сказал Джангирян, согласно записи.

После обнародования записи, в Генпрокуратуре заявили, что направили в Следственный комитет запись разговора Гагика Джангиряна, с членом ВСС Степаном Микаеляном и Рубеном Вардазаряном для изучения.

Напомним, что Гагик Джангирян был назначен исполняющим обязанности председателя главы ВСС на закрытом заседании 15 апреля 2021 года. До этого, полномочия Вардазаряна были приостановлены, однако, он так и не подал официально в отставку