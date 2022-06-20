Понедельник, 20 Июня 2022 18:09

АрмИнфо.Армения улучшила свои позиции в рейтинге Global Startup Ecosystem Index (Всесторонние исследования мировой экосистемы стартапов), продвинувшись на 60-е место с 65-го годом ранее. Об этом говорится в опубликованном докладе проекта StartupBlink, проводимого данное исследование.

При этом Армения, опередила своих партнеров по Евразийскому Союзу - Беларусь (70-е место со спуском на 3 ступени) и впервые участвующего в рейтинге Кыргызстан (100-е место), но прилично отстав от России, которая заняла 29-е место (против 17-го годом ранее). Казахстан в этом году в рейтинг вовлечен не был.

Среди стран бывшего Советского Союза, Армению опередила также Укриана, занявшая 50 место (против 34-го годом ранее). А ниже расположились Грузия - на 73-ей позиции (против 80-й годом ранее), Молдова - на 88-й (против 77-й годом ранее), Азербайджан - на 85-й (против 89-й годом ранее). Турция в рейтинге Global Startup Ecosystem Index заняла 46-е место, против 44-го годом ранее.

В ТОП-5 вошли США, Великобритания, Израиль, Канада и Швеция, тогда как в 2021 году замыкала пятерку лидеров Германия, спустившаяся в этом году в рейтинге на 6 ступеней.

В частности, согласно источнику, в рейтинге представлены показатели 100 стран, которые оценивались по 3 критериям: количественные (количество стартапов, коворкингов, акселераторов, мероприятий, посвящённых стартапам), качественные (наличие стратегических филиалов и R&D, корпораций, филиалов транснациональных компаний, общий объем инвестиций частного сектора в тысячи стартап-экосистем, присутствие глобальных влиятельных лиц - бизнес-ангелов, венчурных инвесторов и др.), и деловая среда (рейтинг Doing Business, скорость и широта распространения Интернета, цензура, инвестиции в НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и др.). По первому критерию Армения набрала 2,15 баллов, по второму 0,44 балла, и по третьему - 0,58 баллов.

Отметим, что StartupBlink - исследовательский центр и платформа по развитию стартапов в Израиле, который, начиная с 2017 года, публикует доклад, представляющий страны и города с наиболее развитой экосистемой стартапов.

Исследование основано на сотрудничестве с Global Data Partners, включая CrunchBase, SEMrush, UNAIDS и Meetup, а также проведено при поддержке более 100 правительств, муниципалитетов и организаций экономического развития.

Индекс ежегодно используется сотнями тысяч основателей стартапов, разработчиков экосистем, корпорациями и другими заинтересованными сторонами для поддержки важных решений по политике создания, стратегии, переезда и инвестиций. Одной из главных задач рейтинга Global Startup Ecosystem Index является помощь в поиске направлений и стран, куда переехав стартаперы достигнут наибольших успехов со своими проектами.