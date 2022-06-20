Понедельник, 20 Июня 2022 17:37

АрмИнфо. Генпрокуратура направила в Следственный комитет запись разговора действующего главы Высшего судебного совета (ВСС) Гагика Джангиряна, с членом ВСС Степаном Микаеляном и экс-председателем ВСС Рубеном Вардазаряном, которую последний обнародовал в ходе пресс-конференции 20 июня.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник Генпрокурора Армении Гор Абраамян. Он отметил, что аудиоматериалы направлены в Следком для полной, объективной и всесторонней проверки.

Отметим, что сегодня в ходе пресс-конференции Рубен Вардазарян, полномочия которого на должности председателя Высшего судебного совета были приостановлены, представил скандальную запись, в которой Гагик Джангирян требовал у действующего на тот момент главы ВСС покинуть пост.

"Я собирался опубликовать аудиозапись, но был лишен этой возможности", - заявил Рубен Вардазарян. По его словам, из этой записи становится ясно, почему было принято политическое решение о том, что он не должен работать на посту председателя Высшего судебного совета.

Следует отметить, что после огласки записи, которая была сделана в феврале 2021 года, Высший судебный совет заявил, что не будет комментировать застольные разговоры, подчеркнув, что запись была сделана без ведома главы ВСС.

Заявление в связи с инцидентом опубликовал и блок "Армения", в котором говорится, что запись содержит сопоставление очевидных элементов преступления, незаконного вмешательства в состав Конституционного Суда, факты вмешательства в уголовные дела и угрозы в случае невыполнения конкретных требований.

"Эти обстоятельства должны стать предметом расследования тех правоохранительных органов, которым, фактически, согласно опубликованной записи, может дать указания об обязательном исполнении известный член Высшего Судебного Совета Гагик Джангирян. Запись содержит также обещания о вмешательстве в политическую деятельность, а ее последствия фактически зафиксированы международным сообществом якобы справедливыми и прозрачными парламентскими выборами", - говорится в заявлении.

Напомним, что Гагик Джангирян был назначен на должность председателя главы ВСС на закрытом заседании 15 апреля 2021 года, тогда как Вардазарян так и не подал официально в отставку.