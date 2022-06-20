Понедельник, 20 Июня 2022 17:33

АрмИнфо.Два года назад, 8-ого июня, интернет заполнила следующая фраза: «Все начинается с одного драма». Что это означало, было непонятно ․․․ Через несколько часов компания Idram объявила о запуске инициативы «Сила одного драма», отметив, что с этого дня компания будет перечислять инициативе 1 драм за любой платеж, произведенный через систему Idram.

По началу не все верили

По словам директора компании Idram Арсена Кденяна, в начале программы скептиков было много. «Как наши клиенты, так и бенефициары, наверное, думали։ «Что может изменить всего 1 драм». Сумма, которая была накоплена во время нашей первой инициативы, действительно, была небольшая: за три месяца мы пожертвовали в общей сложности около 5 миллионов. Примечательно, что IDBank присоединился к нам всего через две недели после старта программы, что, безусловно, придало дополнительный импульс инициативе», - сказал директор компании Idram.

IDBank придал новую силу «одному драму»

Председатель правления IDBank-а, Мгер Абраамян, отмечает, что Банк присоединился к программе «Сила одного драма», так как считал, что эта сила действительно существует. Кроме того, они считали, что, присоединившись к инициативе, эта сила удвоится.

Ключ к успеху

«Думаю, успех программы также заключается в том, что наши клиенты, расплатившись через приложение Idram не тратят ни одного лишнего драма из собственных средств. “Одни драмы” предоставляют Idram и IDBank. «Мы очень рады, что за 2 года успели быть полезными действующим в нашей стране различным фондам, которые вносят большой вклад в области здравоохранения, обороны, экологии, образования. Мы перевели более 82 млн драмов РА и продолжаем свою миссию», - сказал Мгер Абраамян.

Продолжается ли «Сила одного драма»

IDBank и Idram, конечно, продолжают инициативу «Сила одного драма». Более того, скоро объявят о придании ей нового импульса. По словам руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а Татевик Вардеванян, в настоящее время бенефициаром «Силы одного драма» является благотворительный фонд «Дети Армении», в «smart центре» которого еще больше детей получат необходимые знания.

Следующий бенефициар

В июле бенефициаром инициативы «Сила одного драма» станет компания «КайлТек», который создал эксклюзивный армянский инновационный продукт- устройство «MetaGait». «MetaGait» помогает солдатам с ограниченными возможностями и детям с церебральным параличом восстановить подвижность, предотвращая более 30 заболеваний, вызванных малоподвижностью. На платформе «reArmenia» запущен проект по сбору средств «MetaGait», целью которого является производство 35 «MetaGait» по себестоимости, которыми будут пользоваться 97 бенефициаров. Idram и IDBank будут способствовать производству и поставке как минимум двух устройств «MetaGait» за счет инициативы «Сила одного Драма».

«Сила одного драма» с момента запуска предоставила средства следующим благотворительным организациям:

Продолжайте совершать платежи через приложение Idram&IDBank, Idram.am и онлайн платформу IDBanking.am, через терминалы двух компаний, станьте послом доброй воли. За каждый Ваш платеж мы продолжим выделять один драм в пользу инициативе «Сила Одного Драма». С помощью приложения Idram&IDBank можно совершать платежи в более чем 10 000 точек продаж, в более чем 900 интернет-магазинов, а также оплачивать 400+ услуг, доступных в системе.

А все началось с «одного драма» …