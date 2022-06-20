Понедельник, 20 Июня 2022 17:30

АрмИнфо.Российский политолог Сергей Карнаухов раскритиковал репортаж на гостелеканале "России1" про оккупированный азербайджанцами армянский город Шуши.

"Но при этом, на России выходит видео о захваченных землях. И тот? кто утвердил тему репортажа абсолютно не понимает, что мы должны, мы обязаны сохранять хотя бы нейтралитет в подаче информации.

Журналист ходит и смакует детали, говорит о жилом комплексе на могилах армян. Такими "новостями" мы можем отвернуть от России всю Армению. Только вот зачем? Это "ошибка в работе"", - написал Карнаухов.

Его поддержал и российский военный корреспондент Юрий Котенок, который осенью 2020 года попал под азербайджанский обстрел в этом само Шуши, когда ВС АР нанесли ракетный удар по Собору Святого Христа Всеспасителя.

"Увидел только сейчас сюжет из Шуши, что прошел на "России1". Я не смотрю официальные каналы - времени нет. Я черпаю информацию из других источников. Здесь солидарен с Сергеем Карнауховым на все сто.

Теперь конкретно о том, что видел. Что сказать? Если стержня нет, если позиция "как бы чего не вышло", если не идти в бой за крест, то и выходят такие неуклюжие топтания на месте крови. Танцы на крови:

Стыд и срам. И тихо-незаметно эта продажность продолжает процветать и подается как нечто нормальное. Мне стыдно за сюжет на могилах. И точка. Зеленые сливы в парикмахерской. Это же надо так унизиться на весь белый свет:", - резюмировал Котенок.

Напомним, что исконно армянский Шуши перешел под контроль ВС Азербайджана после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха, осенью 2020 года. После захвата города ВС Азербайджана принялись за полного уничтожение армянского присутствия на территории города - уничтожаются культурно-религиозное и историческое наследие армян. В репортаже российского телеканала ни слово об этом не говорится, и демонстрируется лишь красивая картинка о якобы восстановлении жизни в этом городе, не рассказывается, что тысячи коренных жителей этого города сейчас не имеют возможности вернуться в родные дома.