Понедельник, 20 Июня 2022 17:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-12:00 ООО “Эко Форм”, “Юни Ким”, ЧП ‘Г.Саргсян”;

10:00-16:00 жилые дома 10Б, 10Г, 10Д, 10В, 12, 12А на улице Арцаха, квартиры 1-13 жилого дома 58 на улице Г.Нжде; жилые дома 7 на улице Тотовенца, 3/3 на переулке Тотовенца, 5, 7, 9, 11, 13 на улице Н.Степаняна, 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36 на улице Молдовакан, школа N135, ясли-детские сады NN246, 307 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 собственные дома 94-148 на 12-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 19, 19А на улице Д.Анахта, 62, 62/1 на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 57 на пр. Комитаса, 23, 23/1, 25 на улице Мамиконянца, 6, 6/1 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1Б на улице Чаренца, 7/1 на улице Налбандяна, 4/3 на улице Арама, 2/5 на улице Абовяна, абоненты-жильцы жилого дома 11/3 на улице Аргишти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 3 на улице Микояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

10:00-12:00 села Айтах и Ферик;

12:30-13:30 села Гегакерт и Овтамеч;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Рья Таза, Мирак, Мелика, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Лернапат и Джамшлу;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Арама Егяна, Камо, С.Никогосяна, Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; село Ноякерт; частично село Ехегнаван;

10:30-16:00 частично село Араксаван; село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

11:00-14:00 село Балаовит и прилегающие территории;

11։00-17։00 общежития квартала “Усанохакан” в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

13։00-14։00 здания мэрии, СНБ и центральная автостанция в городе Абовян;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Урасар, Арманис и Катнахбюр;

15:00-17:00 село Ваагнадзор;

в Сюникской области:

10:00-13:00 частично улицы Нарекаци, Сюник и Татеваци в городе Горис;

14:00-17:00 частично улицы Христофори, Сюника, Айгестана в городе Горис;

10:30-16:00 улица Ширака в городе Сисиан; села Толорс, Ахлатян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).