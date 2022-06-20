Понедельник, 20 Июня 2022 16:59

АрмИнфо.В Ереване 20 июня состоялась презентация книги "Карабахский конфликт и внешняя политика Республики Арцах".

Как рассказал 20 июня на презентации глава МИД НКР Давид Бабаян, книга издана на армянском языке, в скором времени ожидается его перевод на русский язык, и возможно в будущем будет перевод и на английский язык.

Бабаян проинформировал, что книга подготовлена МИД Арцаха, издана на армянском языке на средства пожелавших сохранить конфиденциальность меценатов.

"Это мини-энциклопедия, в которой представлены исторические факты, роль Арцаха в истории дипломатии, даны определения, приведены правильные названия, касающиеся Арцаха и азербайджано-карабахского конфликта, его причины, хронология, которая будет полезна и политическим кругам, и общественным и даже медиа", - отметил глава МИД НКР, добавив, что книга состоит из нескольких частей.

По его словам, в первой части приведены исторические факты и понятия. "Вторая часть касается непосредственно конфликта, правовой, политической, гуманитарной плоскости. Третья часть посвящена внешней политике Республики Арцах. Книга снабжена картами. Здесь даны ответы на многие вопросы, в том числе и тезисы, которыми часто спекулирует Азербайджан. Рассказывается о переговорном процессе по урегулированию конфликта, о роли Арцаха в истории армянского государства, о международных посреднических усилиях. Арцах единственное государство, не имеющее сегодня границ, поскольку они все превращены в линии соприкосновения", - обратил внимание Давид Бабаян.

При этом он отметил важность интерпретации того или иного факта, и в этом ключе подчеркнув важность знания собственной истории. Тираж книги 5.5 тысяч штук.