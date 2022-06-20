Так, согласно сообщению силового ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ереванского национального управления Службы национальной безопасности, установлено, что уполномоченные лица армяно-российского международного университета "Мхитар Гош" внесли заведомо ложные данные о размере годовой стоимости обучения иностранных студентов, обучающихся в указанном университете. В результате этих действий в период 2018-2021 гг. они уклонились от исполнения своих налоговых обязательств в размере 99 453 992 драмов, особенно по части уплаты налога на прибыль. По факту махинаций в следственном управлении СНБ РА возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 105 УК РА.

© 1991-2022 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.