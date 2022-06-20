Понедельник, 20 Июня 2022 16:28

АрмИнфо. У Евросоюза своя геополитическая повестка. Об этом 20 июня на презентации книги "Карабахский конфликт и внешняя политика Республики Арцах" заявил глава МИД НКР Давид Бабаян, на просьбу АрмИнфо прокомментировать сегодняшние высказывания спецперставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, который выразил удовлетворение заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева на Бакинском форуме.

Напомним, что в ходе своего заявления Алиев в числе прочего пригрозил Армении новой войной, если она будет поднимать вопрос о статусе Арцаха, и заявил о том, что формата Минской группы ОБСЕ больше нет и карабахский вопрос решен.

"Здесь не нужно ни на кого обижаться. Надо принимать факты такими, какие они есть. Пусть они своё говорят, а мы будем говорить свое. Нужно сохранять свою принципиальность поддерживать, и говорить, что это для нас неприемлемо, а к примеру, об этом мы можем поговорить. Вопрос в том, что именно мы должны отстаивать свою принципиальность. Как только мы проявим малодушие, совершим ошибку, тогда всё будет кончено", - сказал Бабаян.

По его словам, безусловно, нужно детально изучить его заявление. "Я думаю, что вообще те связи, которые имеют некоторые демократические страны с Азербайджаном, наглядно демонстрируют тот факт, что в мире наступил морально-психологический кризис. И тот тезис, что демократии не воюют друг с другом, что демократия не может быть отдана на откуп авторитарным государствам - на деле мы видим совершенно другую картину. Поэтому мы должны быть реалистами и ни в коем случае не терять свою принципиальность и бдительность, потому, что даже от маленького государства очень многое зависит", сказал Бабаян.

Вместе с тем он еще раз также подчеркнул важность принципиальности в политике, и в качестве наглядного примера привел скандальное заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля. В этом ключе Бабаян напомнил, что жесткая реакция на всех уровнях, последовавшая из Арцаха привела к тому, что пресс-секретарь Мишеля, спецпредставитель Евросоюза Тойво Клаар выступили с заявлениями, в котором отметили, что главу Евросовета не так поняли.

"От нас многое зависит, важно, как мы себя поведем, какую политику будем вести. Не нужно недооценивать свои возможности, уж тем более впадать в уныние", - сказал он.

На замечание, возможно ли, что книга будет переведена на английский и ляжет на стол Шарлю Мишелю, Бабаян сказал, что и до тех пор, пока она будет переводиться, и глава Евросовета и другие должны регулярно слышать мессенджи из Арцаха по вопросу урегулирования. "И знайте, высказывания Шарля Мишеля для нас не закон, поскольку это борьба за существование. Мы его не оскорбляем, у нас нет такого права. Но, мы ему цивилизованно говорим - очень хорошо, это ваше мнение, но мы его не разделяем. Если кто-то полагает, что альтернативы нет, то глубоко ошибается. Альтернатива всегда есть, поскольку геополитика сама предоставляет такую альтернативу, и в важных регионах вакуум никогда не образовывается", - резюмировал Бабаян.

В заявлении главы Евросовета по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана 22 июня, по вопросу транспортной связи отмечается, что лидеры договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. "Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахиджеваном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу", - заявил Мишель. При этом в заявлении Шарля Мишеля ни слова не говорится о статусе и будущем Нагорного Карабаха. Более того, глава Евросовета в своем заявлении вместо общепризнанного термина Нагорный Карабах использовал азербайджанский термин "Карабах" и формулировку "армянское этническое население Карабаха". Кроме того, в его заявлении не упоминаются ни трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, ни другие общепринятые принципы урегулирования.