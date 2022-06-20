Понедельник, 20 Июня 2022 16:27

АрмИнфо. Спортивный директор миланского <Интера> Джузеппе Маротта заявил, что клуб подписал контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном и голкипером Андре Онаной, которые были доступны на правах свободных агентов.

<Я могу подтвердить, что мы подписали контракт с двумя свободными агентами - Андре Онаной и Генрихом Мхитаряном>, - заявил Маротта в беседе с итальянским изданием Calciomercato.

Напомним, что экс-капитан сборной Армении Генрих Мхитарян отказался продлевать контракт с <Ромой>, так как <Интер> предложил ему более выгодные условия. Что касается Онаны, кто амерунец давно хотел покинуть <Аякс> и уйти на повышение.