Понедельник, 20 Июня 2022 16:26

АрмИнфо.Процесс в рамках Минской группы ОБСЕ сейчас находится в так называемой замороженной фазе, но институт никто не упразднял. Об этом 20 июня на презентации книги "Карабахский конфликт и внешняя политика Республики Арцах" заявил глава МИД НКР Давид Бабаян, касаясь будущего МГ ОБСЕ.

В этом ключе он напомнил, что для того, чтобы распустить Минскую группу ОБСЕ необходимо созвать саммит, добиться консенсуса, в противном случае формат продолжит действовать.

Он обратил внимание на тот факт, что ввиду напряженности между Западом и Россией сегодня, работы в рамках формата заморожены, но никто от формата не отказывался, и каждая страна-сопредседатель по отдельности пытаются выполнять свои функции, и особенно Россия, которая также осуществляет миротворческую миссию в Нагорном Карабахе.

"Франция, США также периодически выступают с различными инициативами. Давайте подождем, посмотрим, что будет дальше. Не думаю, что распустят формат", - сказал Бабаян, выразив предположение, что какое-то время формат всё же продолжит находиться в замороженном состоянии.

По его словам, и в последнем заявлении российской стороны также упоминается о формате МГ ОБСЕ.

Касаясь перспективы замены формат МГ ОБСЕ на Тбилисский формат, Бабаян подчеркнул, что альтернативы тройке сопредседателей нет. "Спасибо, бывшему президенту Грузии, за предложение, за то, что он переживает за будущее региона, но мы думаем, что пока альтернативы МГ ОБСЕ нет. Мы понимаем, что возможно будут созданы какие-то новые площадки, но не для урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, а для диалога в регионе. Если будет диалог, в том чисел с участием Тбилиси для поддержания диалога в регионе, то почему нет, но это будет параллельный процесс", - резюмировал он.

Отметим, что 8 апреля глава МИД России обвинил ЕС в использовании карабахской темы для продвижения своей русофобской линии касаясь брюссельской встречи лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС. Он также отметил, что не знает каким будет будущее МГ ОБСЕ, поскольку Запад перестал контактировать с Москвой в этом формате, на фоне ситуации вокруг Украины.

Затем, официальны представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что 24 февраля Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей", - отметила Захарова.

В этой связи, продолжила она, посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно - Специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.