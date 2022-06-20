Понедельник, 20 Июня 2022 16:25

АрмИнфо.Недавнее выступление премьер- министра Армении Никола Пашиняна в Национальном собрании страны стало проявлением весьма неплохого уровня дипломатического креатива. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

15 июня премьер Пашинян заявил в парламенте Армении, что статус Арцаха - не цель, а средство обеспечения безопасности арцахских армян. "Если в прошлом в основе концепции армянской стороны урегулирования на переговорах ставился статус Арцаха, из чего исходили права и гарантии безопасности его населения, то сейчас в основе лежат права и безопасность, из чего уже исходит статус. Другими словами, мы констатируем, что статус в данной ситуации является не целью, а средством обеспечения безопасности, прав и свобод арцахцев. Это понятно международному сообществу, делает более понятными наши цели, суть карабахской проблемы", - отметил премьер.

"Часть заявления Пашиняна согласно которой статус Нагорного Карабаха не может и не должен быть самоцелью для Армении и что он является лишь средством для обеспечения безопасности, прав и свобод карабахцев именно об этом. Прямо премьер, конечно, не сказал, опасаясь политических оппонентов, но суть его выступления позволяет предположить, что обеспечение Азербайджаном безопасности, прав и свобод карабахских армян дает Баку надежду на переход в будущем НКР под его контроль", - заметил он.

При этом, Маркедонов подчеркнул, что в своем выступлении армянский премьер в очередной раз подчеркнул отсутствии в Азербайджане демократических стандартов, позволяющих, собственно, обеспечить эти самые безопасность и права карабахских армян. Тем не менее, аналитик усматривает за словами Пашиняна явный тренд на переформулировку предложений по статусу Карабаха.

"Конечно, прогнозировать в каком направлении будет развиваться этот тренд сегодня проблематично. Но, так или иначе, премьер пытается позиционировать свое правительство, как думающее о будущем. В противовес оппозиции, которую он представляет как застрявшую в прошлом и создавшую проблемы для мирного урегулирования. Пашиняну важно продемонстрировать контроль над ситуацией. Всем: критикам, противникам, сторонникам и сомневающимся. И фактический спад протестного движения в Армении демонстрирует, что ставка на прошлое и лиц из этого прошлого действительно больше не работает. Но в оппозиции все еще пытаются сделать из прошлого бренд. В то время как нужны новые лица и новые люди", - подытожил Маркедонов.