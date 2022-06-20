Понедельник, 20 Июня 2022 15:32

АрмИнфо. Несмотря на то, что послевоенная травматичная атмосфера создала особую среду для митингов - с явным преобладанием языка ненависти в публичном дискурсе - в целом право на свободу собраний и свободу слова соблюдались и гарантировались благоприятные условия.

Об этом защитник прав человека РА Кристине Григорян заявила в ходе дискуссии со спецдокладчиком по вопросу о мирных собраниях, прошедшей в рамках 50-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщает офис ЗПЧ ПА, Григорян в свое выступлении коснулась уникальных вызовов правам и свободам, возникших в Армении, в результате мер, предпринятых по предотвращению эпидемии COVID-19, в том числе и обвяленного чрезвычайного положения, а затем, введенного военного положения осенью 2020 года, и последовавших внеочередных парламентских выборов летом 2021 г.

Касаясь деятельности возглавляемого ею института, Григорян отметила, что они продолжают мониторинг всех демонстраций, митингов и группы быстрого реагирования собраний, проводят частные беседы с задержанными, мониторинг СМИ и социальных сетей. Горячая линия в круглосуточном режиме предоставляет консультации и поддержку. Сотрудники фиксируют нарушения, выявляют пробелы в поведении правоохранителей, требуют разъяснений и вносят предложения.

В заключение своего выступления Омбудсмен РА коснулась текущих вызовов, таких как отсутствие подготовки по управлению массовыми беспорядками, пробелы в управлении полицией и расплывчатые стандартные оперативные процедуры, в том числе по части соразмерности применения силы, почти полное отсутствие женщин-полицейских, а также пробелов в восприятии организаторами митингов правил демократической игры.

Отметим, что с 1 мая в Армении проводятся масштабные акции неповиновения с требованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна. Зачастую, правоохранители применяли несоразмерную и ни чем неспровоцированную силу к участникам мирных акций протеста.