Понедельник, 20 Июня 2022 15:30

АрмИнфо.12-я Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) под председательством Казахстана завершилась принятием целого пакета важнейших решений в области международной торговли.

Казахстан, вступивший в ВТО всего шесть лет назад, стал самой молодой страной-председателем Министерской конференции. Кроме того, впервые в истории высший руководящий орган ВТО возглавила страна, вступившая в неё в период после основания данного глобального института в 1995 году, страна, не имеющая выхода к морю, а также страна Евразийского региона.

Успешному председательству Казахстана способствовали регулярные контакты на высшем уровне, в ходе которых большое внимание уделялось в том числе и подготовке к МК-12. В частности, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции с Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала в мае 2021 подчеркнул, что сотрудничество с целью укрепления многосторонней торговой системы в рамках ВТО является стратегическим приоритетом для Казахстана. Глава государства также в ходе двусторонней встречи с руководителем ВТО, состоявшейся в рамках визита в Швейцарскую Конфедерацию в ноябре 2021 г., отметил, что для Казахстана большая честь председательствовать на МК-12 и подтвердил готовность нашей страны внести конструктивный вклад в обсуждение всех нерешенных вопросов переговорной повестки ВТО.

Генеральный директор ВТО Н. Оконджо-Ивеала дала высокую оценку председательству Казахстана и выразила признательность руководству и Правительству Казахстана за плодотворное сотрудничество в рамках подготовки к Конференции, а также за мастерство и гибкость в преодолении различных вызовов на пути к данному глобальному мероприятию, включая его перенос из Нур-Султана в Женеву в связи с пандемией коронавируса.

По итогам МК-12 министры торговли 164 стран-членов ВТО приняли историческое соглашение о запрете субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу. Данное соглашение направлено на ограничение чрезмерного вылова рыбы в целях сохранения средств к существованию для сообществ, которые зависят от рыболовства с точки зрения продовольственной безопасности и рабочих мест.

Большое значение для профилактики, лечения или сдерживания распространения пандемии COVID-19 имеет принятое на МК-12 решение о возможности ограничивать права интеллектуальной собственности для производства безопасных и эффективных вакцин и расширения поставок вакцин в развивающиеся и наименее развитые страны.

Для обеспечения продуктами питания населения бедных стран на фоне роста цен на продовольствие принято решение об изъятии из экспортных запретов или ограничений продовольственной помощи, оказываемой Всемирной продовольственной программой ООН.

Признавая важность развития цифровых услуг и продуктов, особенно в период пандемии и экономического восстановления, министры согласились продолжить реализацию Рабочей программы по электронной торговле и продлить мораторий на взимание таможенных пошлин при электронных трансмиссиях до следующей Министерской конференции ВТО. Данное решение обеспечивает определенность и предсказуемость для бизнеса и потребителей, а также способствует получению преимуществ от развития цифровой экономики.

Выступая с заключительной речью на МК-12, Генеральный директор ВТО подчеркнула, что торговля является частью решения кризисов современности, и пакет достигнутых соглашений продемонстрировал способность стран-членов ВТО объединяться для преодоления геополитических разломов, реагирования на проблемы мирового сообщества, решения экологических проблем и содействия большей социально-экономической интеграции.

Особенностью 12-й Министерской конференции ВТО является беспрецедентное количество решений стран-членов, свидетельствующих о том, что ВТО продолжает оставаться единственной многосторонней площадкой по выработке и регулированию правил международной торговли, а также играет важную роль в решении наиболее актуальных глобальных проблем.