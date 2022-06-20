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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня подписал решения о назначении заместителей министра высокотехнологичной промышленности.
Согласно документу, размещенному на официальном сайте правительства, первым заместителем министра стал Геворг Манташян. Еще одним решением заместителем главы ведомства назначен Авет Погосян.
Геворг Манташян ранее был экспертом Управления по международному сотрудничеству министерства высокотехнологичной промышленности, Авет Погосян был префектом столичного административного района Кентрон.
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|Посол Франции обсудила с губернатором Сюника вопросы экономики и безопасности региона
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|Омбудсмен Армении в Вашингтоне представила проводимую руководством Азербайджана армянофобскую политику
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|Правительство Армении уволило таможенного атташе при посольстве РА в РФ
|СНБ Армении сообщает о задержании бывшего высокопоставленного военного
|Комитет секретарей Cовбеза ОДКБ на заседании в Ереване обсудил меры по нейтрализации вызовов и угроз безопасности государств - членов Организации
|Генсек ОДКБ: Нарастает угроза безопасности нашим государствам одновременно в нескольких направлениях
|Свыше 90 европейских организаций призвали Шарля Мишеля вести справедливое посредничество по карабахскому конфликту
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|Госминистр Арцаха ответил Алиеву
|Премьер-министр РА отметил важность соразмерного отклика международного сообщества на провокации, подрывающие региональную стабильность
|В Госмузее Востока в Москве откроется выставка работ армянского живописца и графика Жака Ихмальяна
|Генсек Совета Европы почтила память жертв Геноцида армян
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