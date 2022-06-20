Понедельник, 20 Июня 2022 10:48

АрмИнфо. Посольство США в РА профинансирует проект, нацеленный на создание необходимых условий для мира между народами Армении, Азербайджана и Армении и Турции.

Так, посольство США в РА объявило открытый конкурс предложений для народной дипломатии - Платформа 2, в котором могут принять участие все заинтересованные организации.

"Целью этой инициативы является обеспечение необходимых условий для мира между народами Армении, Азербайджана и Армении и Турции. Предлагаемые программы могут быть направлены на исследования, образование, повышение осведомленности и инициативы по укреплению доверия", - говорится в сообщении посольство США.

Задачи проекта: обеспечить крепкую основу и расширить сеть лиц, возглавляющих народную дипломатию по вопросам Армении и Азербайджана, Армении и Турции; узнать больше и лучше представить текущую картину и существующий потенциал в период, последовавший после конфликта; способствовать изменению общественного восприятия по вопросам Армении и Азербайджана и Армении и Турции, рассмотреть потенциал новых моделей, способствующих продвижению мира в регионе; стимулировать формирование такой среды, где все больше места занимают терпимость и взаимопонимание, реализуются контакты на уровне народов, есть неофициальные сети и механизмы, которые позволяют образовывать и вовлекать все более широкие слои общества в каждой общине.

Срок подачи заявок до 14 июля текущего года включительно. Срок выполнения - до 12 месяцев, количество финансируемых проектов - до 5, а размер общего финансирования - до 400 000 долларов США.

В программе могут участвовать молодежь, журналисты, представители академических слоев и/или лица и деятели, формирующие мнение, для того, чтобы способствовать связи и контактам народов.