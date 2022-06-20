Понедельник, 20 Июня 2022 10:32

АрмИнфо.На сайте Минобороны Армении до сих пор нет ни слова об инциденте, произошедшем в ночь на 19 июля, в результате которого погиб армянский военнослужащий. Об этом на своей странице в Фейсбук написал оппозиционный депутат от фракции "Честь имею" Тигран Абраамян.

При этом он констатировал, что это в том случай, когда в Минобороны лаконично подтвердили факт убийства военнослужащего одному из СМИ, пообещав представить детали позже.

"По факту инцидента в СМИ тиражируется разного рода информация, а чем занимается партийный функционер (Сурен Папикян - ред.) в этом время можно только гадать. А правоохранительная система занята оперативной слежкой за оппозиционерами, обеспечением кадрами правительственной прессы по разным темам, обслуживанием правительственной пропагандистской машины, словом, превратилась в рядовое подразделение "Гражданского договора". О какой границе, о каком солдате, о какой родине идет речь? Главное, чтобы они свои выходные прекрасно провели, и деньги всегда были в достатке", - резюмировал Абраамян.

Накануне армянскими СМИ сообщили о гибели от пули противника военнослужащего ВС РА. Инцидент произошел в Гегаркуникской области РА в направлении Вардениса.

Согласно тем же СМИ, погибший - 19-летний военнослужащий срочной службы Грача Пилипосяна. Он был родом из села Бюракан Арагацотнской области Армении. Отметим, что до сих пор ни на сайте Минобороны Ра, ни на сайте СК Армении нет какой- либо информации об инциденте, в результате которого погиб военнослужащий