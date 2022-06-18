Суббота, 18 Июня 2022 14:35

АрмИнфо.Один человек погиб и еще один пострадал в результате взрыва на территории ООО "Велар групп" в Ереване.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, 18 июня в 12:43 часов по местному времени на пульт управления ведомства поступил сигнал о взрыве по адресу ул. Арин Берда 3/6.

"На место инцидента выехал один боевой расчет пожарно-спасательной бригады. Выяснилось, что на территории ООО "Веллар групп" произошел взрыв. По предварительным данным один человек погиб, еще один пострадал", - говорится в сообщении МЧС РА.