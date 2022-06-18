Суббота, 18 Июня 2022 13:58

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на встрече в Ереване обсудили процессы на Южном Кавказе, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, деятельность Комиссии по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, премьер-министр отметил важность укрепления стабильности и мира в регионе и подчеркнул необходимость адекватной реакции международного сообщества на провокационные заявления и действия, подрывающие региональную стабильность.

Вместе с тем, Никол Пашинян подчеркнул ключевую роль США как страны­сопредседателя Минской группы ОБСЕ и указал важность процесса всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ.

Премьер-министр указал важность постоянного развития и расширения армяно- американских отношений, отметив, что визит Донфрид является еще одной возможностью для обсуждения двусторонних вопросов. Никол Пашинян высоко оценил помощь США в эффективном продвижении демократических реформ правительства Армении, добавив, что развитие демократии является одним из главных приоритетов исполнительной власти.

По словам Карин Донфрид, администрация США также придает важность расширению и укреплению сотрудничества с Арменией в различных сферах, поэтому поддержка развития демократических институтов РА будет иметь регулярный характер