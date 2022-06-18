Суббота, 18 Июня 2022 12:06

АрмИнфо.Общественность Армении до сих пор не услышала осуждающих Азербайджан резолюций Совета Европы по поводу 44 дневной войны в 2020 году. Об этом заявил депутат НС РА от оппозиционной фракции "Армения" Армен Геворкян на встрече с Генеральным секретарем Совета Европы.

Открывая встречи, Геворкян выразил сожалением тем обстоятельством, что Генсек СЕ не нашла возможности для отдельной встречи с представителями парламентской оппозиции.

"Это становится плохой традицией, когда представители Совета Европы избегают прямого диалога и сотрудничества с представителями основной оппозиции в Армении. Тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание на некоторые вопросы", - сказал он.

В этом ключе Геворкян обратил внимании на тот факт, что внутренняя жизнь в Армении сегодня кипит, потому что происходит большая историческая несправедливость в отношении народа Нагорного Карабаха.

"Я уверен, что во время встреч с армянскими официальными лицами вы все время слышали о "мирной повестке дня" для региона. Сразу скажу, что никто в Армении не хочет войны. Но также очень много людей не готовы к тому, что после 30 лет свободного и независимого существования народ Нагорного Карабаха может жить в составе Азербайджана. Не готов к этому и сам народ Нагорного Карабаха. Нас беспокоит то, что например, в отличие от Европарламента, в Совете Европы превалирует стремление ставить знак равенства между Арменией и Азербайджаном, желание меньше раздражать Азербайджан и Турцию плохими резолюциями и оценками. Кстати, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что избегая прямого диалога с оппозицией и в Армении, и в Азербайджане, Вы, по сути, опосредованно ставите и другой знак равенства между этими двумя странами в плане приверженности демократии", - сказал армянский депутат.

Отметим, что общественность Армении до сих пор не услышала осуждающих Азербайджан резолюций Совета Европы по поводу 44 дневной войны в 2020 году, Геворкян обратил внимание и на тот факт, что СЕ не принял санкции после агрессии Азербайджан в отношении территориальной целостности Армении с мая 2021 года.

"Азербайджан может игнорировать призывы международного сообщества к освобождению всех военнопленных и удерживаемых лиц, продолжая определенно расистскую и ксенофобную политику в отношении армян. Думаю, что, это подтвердится также решениями Международного суда правосудия в рамках запущенных правовых процедур. Все это нас беспокоит в контексте того, а можно ли вообще о чем-либо договариваться с Азербайджаном", - сказал депутат.

"Вы можете спросить: а что может сделать совет Европы для справедливого разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха? По моему убеждению, организация должна начать объективно оценивать ситуацию, чем и будет сдерживать агрессивность Азербайджана, а также защищать качество демократии в странах-членах Совета Европы", - сказал Геворкян.

По его убеждению, это также будет способствовать более продуктивному мирному диалогу в регионе. Оппозиционер отметил, что СЕ должен быть справедливым и последовательным, и поэтому поддерживать и защищать фундаментальные права и свободы, и в первую очередь право наций на самоопределение. В то же время, он отметил, сильное беспокойство тем фактом, что Совет Европы не обращает внимание на явное отступление от норм и традиций демократии в Армении.

Геворкян подчеркнул, что ограничение свободы слова и работы СМИ, усиливающаяся зависимость судебных и следственных органов страны от исполнительной власти, незаконные преследования представителей оппозиции стали "новыми нормами" так называемых демократических традиций в Армении.

Он также обратил внимание на то обстоятельство, что спорное качество проведенных за последние месяцы выборов в местные органы самоуправления уже не могут не замечать даже международные организации.

"За последние два месяца к этим неприемлемым явлениям добавились еще и факты нарушения прав граждан на мирные акции протеста и применение грубой и непропорциональной силы со стороны полиции. А 3 июня этого года для разгона многотысячной мирной акции протеста, полиция без предупреждения и особой необходимости, применила светошумовые гранаты, в результате чего много полицейских и гражданских лиц были серьезно ранены и оказались в больницах. В данный момент по разным незаконным основаниям и явным политическим мотивам арестованы 31 представитель оппозиции. Хочу напомнить всем присутствующим, что буквально на весенней сессии ПАСЕ была принята резолюция по вопросам истинной демократии, где делается важная констатация о том, что "демократия не есть диктатура большинства"", - сказал Геворкян.

В заключение, он подчеркнул, что оппозиция Армении не намерены превращать Совет Европы в площадку для гладиаторских боев с армянскими властями и Азербайджаном. "Но мы также не собираемся мириться и с тем как организация превращается в площадку по легализации итогов 44-дневной войны, явному продвижению интересов тюркской коалиции, за счет армянского народа, и местом молчаливого наблюдения за анти- демократическими процессами в нашей стране.