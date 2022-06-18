Суббота, 18 Июня 2022 11:26

АрмИнфо. Спецслужбы Азербайджана продолжают распространять дезинформацию с армянских аккаунтов в социальной сети Facebook, таким образом пытаясь создать атмосферу страха в Арцахе. Об этом говорится в заявлении СНБ Арцаха.

"Служба национальной безопасности Республики Арцах, выполняя возложенные на нее законодательством функции и полномочия в сфере информационной безопасности, сообщает, что азербайджанские спецслужбы продолжают распространять дезинформацию в арцахском секторе социальной сети Facebook через армянские аккаунты, пытаясь создать атмосферу страха. СНБ Арцаха предпринимает соответствующие шаги для предотвращения возможных развитий.

Призываем не поддаваться дезинформации и воздерживаться от распространения подозрительных новостей, их обсуждения в соцсетях и следить только за официальными новостями", - говорится в заявлении СНБ НКР.