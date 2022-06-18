Суббота, 18 Июня 2022 11:01

АрмИнфо.На полях Петербургского международного экономического форума состоялась беседа лидера России Владимира Путина с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин в ходе беседы выразил надежду, что Хачатурян не пожалел, что приехали, посмотрели на обстановку на Петербургском экономическом форуме.

"25 лет мы проводим это мероприятие, оно стало знаковым, во всяком случае, для нашей страны, для России. Надеюсь, и для наших партнёров. А Армения не просто наш партнёр - наш союзник стратегический, мы ценим это. Понимаем всё, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении. Настроены на то, чтобы развивать наши отношения партнёрские. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие.

Очень рассчитываю на то, что и наша с Вами сегодняшняя встреча тоже будет этому способствовать", - сказал Путин.

В свою очередь Хачатурян отметил, что давно не был в Санкт-Петербурге, в советские времена очень много бывал - это 80-е годы, до 1992 года.

"И для меня это ещё возможность увидеть, как изменился [город]. И я ещё могу оценку дать как бывший мэр города, что в действительности город очень хорошо выглядит. Даже тогда, те времена я вспоминаю: такого города не было - чистоты, красоты.

Я знаю Ваше личное отношение к Санкт-Петербургу - так же я к Еревану отношусь: очень всегда слежу, думаю, как можно лучше сделать. Я понимаю, что руководство Санкт-Петербурга это чувствует, и Ваше, наверное, личное участие в этом тоже есть", - скзаал он.

Говоря о Петербургском форуме, президент Армении с сожалением констатировал, что впервые принимает участие в нем. При этом он заверил, что всегда следил, как экономист, как специалист, и всегда высоко сам для себя оценивал, потому что всегда интересные - в экономическом смысле - здесь обсуждения, очень важные обсуждения.

"И вчерашнее обсуждение, которое проходило на платформах, тоже очень интересное: экономические руководители страны - ваш советник [помощник Президента М.Орешкин], Министр экономики [М.Решетников], председатель Центрального банка [Э.Набиуллина]. И я тоже хотел, как специалист, понять, как будут развиваться события, и моя, так сказать, экспертная оценка совпала с тем, о чём вы сегодня тоже говорили.

Между прочим, я очень внимательно следил, особенно за тем, в чём разбираюсь. В политике, может быть, немножко, в дипломатии начинаю, но экономическим аспектом я всегда занимался и хочу сказать, что я согласен с Вашими выводами, которые Вы сделали. В действительности это новое время. Вообще-то, наверное, надо задуматься о том, как дальше развиваться в новых условиях, которые дают новые возможности",

- добавил президент РА.

При этом Хачатурян согласился например, с теми выводами, которые сделала руководитель Центрального банка: не надо задумываться, что эта ситуация изменится, санкции прекратятся или в скором времени окончатся, - надо просто привыкать к этому и готовить экономику к совсем другим испытаниям.

Вместе с тем он выразил уверенность, что экономика России выдержит, исходя из того, какие ресурсы есть, какие возможности есть и учитывая два месяца, которые прошли.

"Те ожидания, предсказания, которые - Вы тоже об этом сказали - были даже со стороны российских специалистов, финансистов и экономистов, не сбылись.

Это тоже интересно, какие методы Центральный банк, экономические структуры, Министерство финансов использовали для того, чтобы рубль восстановился, инфляция остановилась, развитие продолжилось. Даже сейчас - нынешние, последние предсказания Международного валютного фонда уже тоже изменились в сторону положительного, то есть те оценки, которые были даны", - добавил глава Армении.

При этом Хачатурян выразил убеждение, что армянский народ ценит усилия президента России в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "Я могу Вам сказать, что то, что Вы делали во время военных действий, Ваши усилия, при помощи которых война остановилась,

- это тоже оценивается не только мною как личностью. Я знаю, что население Армении это тоже ценит.

В действительности мы хотели пораньше прекратить, как-то закончить войну, и я знаю Ваши усилия. У Вас возможность была 19 октября [2020 года] ещё - мы об этом говорили с Сергеем Викторовичем [Лавровым], когда он был в Ереване. Но так получилось, что 9 ноября [2020 года], но самое важное, что война остановилась.

И после этого Ваши усилия, чтобы никаких военных действий не произошло, чтобы эти договорённости между Вами, Премьер-министром [Армении] и Президентом [Азербайджана] в действительности закрепились и соблюдались, - это тоже очень важно для нас", - сказал он.

При этом президент Армении отметил, что и он, и премьер-министр РА, правительство РА настроены жить вместе с Россией, использовать совместные усилия для того, чтобы просто развиваться. "Я уверен, что наши дальнейшие отношения, конечно, будут развиваться. Надо только руководству страны, я имею в виду Армении, просто помогать, если какие-то проблемы есть - просто искоренить эти проблемы, создать нормальные условия.

Тем более я тоже, когда был министром, уже успел встретиться и с министрами России, и особенно с представителями военно-промышленного комплекса. Я понял, что для нас в разговорах никаких ограничений, границ нет: мы можем обо всём открыто говорить, вместе, если какие-то программы есть, осуществить", - резюмировал Хачатурян.