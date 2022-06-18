Суббота, 18 Июня 2022 10:59

АрмИнфо.17 июня 2022 года в Ереване состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, в котором принял участие Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов.

В ходе встречи секретари совбезов обменялись мнениями по международной и региональной обстановке, обсудили текущую ситуацию и перспективы развития Организации.

Были сверены оценки по текущей ситуации и перспективам развития военно-политической обстановки в Афганистане.

Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия вызовам и угрозам, таким как международный терроризм, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков.

Гизат Нурдаулетов проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным направлениям деятельности Организации, высказал ряд предложений по продвижению казахстанских интересов и дальнейшему гармоничному развитию ОДКБ.

В этот же день, глав делегаций – участников заседания КССБ ОДКБ принял Премьер-Министр Армении Никол Пашинян.

Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности, с учетом председательства в ОДКБ Республики Армения, состоится в Ереване во втором полугодии 2022 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.