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АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сказал, что современное международное право - это устав ООН. "Но два принципа ООН пришли в противоречие - это целостность государства и право наций на самоопределение: И коль скоро эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки", - заявил Токаев.
Токаев заявил, что его страна не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.
"Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности
будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые
сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600
государств. Конечно же, это будет хаос.
По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал Токаев.
"Это откровенный ответ на откровенный вопрос", - добавил он. Говоря об отношении в казахстанском обществе к ситуации на Украине, Токаев сказал, что "мнения разные". "Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются", - сказал он
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|Правительство Армении уволило таможенного атташе при посольстве РА в РФ
|СНБ Армении сообщает о задержании бывшего высокопоставленного военного
|Комитет секретарей Cовбеза ОДКБ на заседании в Ереване обсудил меры по нейтрализации вызовов и угроз безопасности государств - членов Организации
|Генсек ОДКБ: Нарастает угроза безопасности нашим государствам одновременно в нескольких направлениях
|Свыше 90 европейских организаций призвали Шарля Мишеля вести справедливое посредничество по карабахскому конфликту
|В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Госминистр Арцаха ответил Алиеву
|Премьер-министр РА отметил важность соразмерного отклика международного сообщества на провокации, подрывающие региональную стабильность
|В Госмузее Востока в Москве откроется выставка работ армянского живописца и графика Жака Ихмальяна
|Генсек Совета Европы почтила память жертв Геноцида армян
|Посол Франции находится в Сюникской области Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Правящая в Армении фракция выдвинет на должность генерального прокурора кандидатуру помощника премьер-министра
|Между Ереваном и китайским Циндао подписано Соглашение об установлении дружественных отношений
|Минздрав заверяет: В случае выявления в Армении обезьяньей оспы у нас есть план действий
|МГИМО планирует открыть русскую школу в Армении
|В Турции ожидают улучшения отношений с Арменией
|На международном театральном фестивале представят спектакль Ереванского русского драмтеатра
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|Зурабишвили: Южный Кавказ может стать еще более важным регионом, если тут установится долгосрочный мир
|Жан-Кристоф Бюиссон раскритиковал UNESCO за бездействие на фоне уничтожения азербайджанцами армянского кладбища на оккупированных территориях Арцаха
|Генпрокурор РФ на встрече с армянским коллегой обещал содействовать обмену информацией по ситуации в зоне карабахского конфликта
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|В Армении больше не будет действовать ответственность за тяжкие оскорбления - депутат
|Секретари Совбезов Армении и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества
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