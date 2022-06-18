Суббота, 18 Июня 2022 10:21

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сказал, что современное международное право - это устав ООН. "Но два принципа ООН пришли в противоречие - это целостность государства и право наций на самоопределение: И коль скоро эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки", - заявил Токаев.

Токаев заявил, что его страна не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.

"Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности

будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые

сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600

государств. Конечно же, это будет хаос.

По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал Токаев.

"Это откровенный ответ на откровенный вопрос", - добавил он. Говоря об отношении в казахстанском обществе к ситуации на Украине, Токаев сказал, что "мнения разные". "Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются", - сказал он