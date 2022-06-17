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 Пятница, 17 Июня 2022 20:34

Построение мирной и экономически сильной Евразии станет фактором роста в глобальном масштабе - Президент РК

Построение мирной и экономически сильной Евразии станет фактором роста в глобальном масштабе - Президент РК

АрмИнфо.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

 

Глава государства принял участие в пленарном заседании юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума на тему «Новый мир – новые возможности». Наряду с лидером Казахстана, в ходе пленарной сессии также выступили Президент России Владимир Путин и в режиме видеоконференцсвязи Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Кроме того, видеообращение к участникам форума направил Председатель КНР Си Цзиньпин. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за приглашение и традиционно теплый прием. Он отметил, что за четверть века Петербургский форум заслуженно обрел статус авторитетной экспертной платформы, заняв достойное место среди мировых дискуссионных площадок.

 

Глава государства подчеркнул, что форум проходит в ситуации повышенной политической и экономической турбулентности. «Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками. Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону», - сказал Президент.


По его мнению, в условиях новой реальности важно учитывать стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, включая смену устойчивых векторов взаимодействия по линии «Восток-Запад», «Север-Юг». «Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках евразийского экономического пространства.

 

Актуальная задача – сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией «Один пояс, один путь», – считает Глава государства. В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал об осуществляемых в стране масштабных политических и экономических реформах, направленных на перезагрузку государственного управления и строительство Нового, Справедливого Казахстана». Наши усилия ориентированы на то, чтобы рост экономики пропорционально влиял на повышение благосостояния граждан. Мы нацелены на устойчивое развитие торгово-экономических связей, открытие новых производств, создание условий для роста человеческого капитала и внедрения инноваций», – сообщил Глава государства.

 

Как считает Касым-Жомарт Токаев, для устойчивого развития всех стран региона необходимо определить новые горизонты сотрудничества и сформировать будущие точки роста наших экономик. При этом он добавил, что следует всегда помнить о важнейшей задаче – обеспечении международной и региональной безопасности. Исходя из этого, лидер Казахстана обратил внимание участников мероприятия на ряд важных моментов. В частности, Касым-Жомарт Токаев назвал актуальной задачей укрепление потенциала Евразийского экономического союза».

 

Совокупный объем экономик всех государств союза составляет сейчас более 2 трлн долларов. Это огромный рынок со свободным движением товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Несмотря на пандемию и геополитические потрясения, сотрудничество в рамках союза продолжает последовательно укрепляться. Объем взаимной торговли в прошлом году достиг максимума за весь период функционирования союза и составил порядка 73 млрд долларов, что на треть больше показателя предыдущего года», — сказал Президент.

 

Глава государства подчеркнул, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана в рамках ЕАЭС. «В прошлом году взаимный товарооборот двух стран вырос почти на треть и достиг более 24 млрд долларов – это рекордные для нас цифры. В текущем году положительная динамика сохраняется. На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока.

 

Казахстан здесь мог бы сыграть полезную роль некоего «буферного рынка». В целом, конечный успех Евразийской интеграции во многом зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии», – сказал Касым-Жомарт Токаев. Наряду с этим Глава государства отметил хорошие перспективы для вывода промышленной кооперации между Казахстаном и Россией на качественно новый уровень. Он заявил о готовности предоставить российским инвесторам промышленные площадки с соответствующей инфраструктурой и создать благоприятные условия, в принципе, что уже делается. Большое внимание в выступлении Президента было уделено обеспечению продовольственной безопасности.

 

По его словам, особую актуальность в текущих реалиях приобретает полноценная реализация сельскохозяйственного потенциала двух государств. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев привел данные ФАО, в которых отмечается, что по обеспеченности сельскохозяйственными землями Россия и Казахстан занимают лидирующие позиции в мире. «Данный факт приобретает особую актуальность в свете ухудшения глобальной продовольственной безопасности. Снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей и фактором поддержания внутренней стабильности.

 

Для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери. Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников. Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере. Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – эта наша общая задача», - подчеркнул Президент Казахстана.

 

Другой приоритетной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. «Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями. На полях Петербургского форума заинтересовано обсуждается тема формирования Большого Евразийского партнерства. Предполагается, что данная концепция будет сориентирована, в том числе на создание общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций. Поэтому Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого Евразийского партнерства», – заявил Президент.

 

В текущем году Казахстан председательствует в Содружестве Независимых Государств. По словам Главы государства, успешный опыт многолетнего функционирования СНГ в сложных геополитических условиях со всей очевидностью доказывает эффективность инструментов многостороннего диалога. «Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта.

При этом ШОС, АСЕАН, ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью Большого Евразийского пространства», – сказал лидер Казахстана. Касым-Жомарт Токаев также не исключил перспективу того, что в предстоящее десятилетие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономики стран региона. «Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна уже инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 млрд долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей», – сказал Президент.

 

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укрепления прямых связей между бизнес-структурами, выстраивания новых транспортно-логистических коридоров. «Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете, формированию новых возможностей для роста глобальной экономики», – отметил Глава государства. В выступлении лидер Казахстана также затронул вопросы, связанные с изменением климата. В частности, речь шла о планах по расширению возможностей для роста «зеленых» инвестиций и решении экологических проблем. «В прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьезно пострадали от засухи.

 

В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайық). Считаю, что подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию наших государств следует решать сообща. Думаю, нам стоит серьезно рассмотреть перспективы внедрения принципов «экономики замкнутого цикла». Мы работаем над уменьшением энергоемкости ВВП, расширением сектора возобновляемой энергетики и снижением транзитных потерь в данной отрасли. Схожесть экономик, промышленные и инфраструктурные связи двух стран, да и сама география диктует необходимость совместных усилий и в этой стратегически важной сфере. Надеюсь, сообща мы сможем выработать действенные подходы и конкретные меры для существенного прогресса в данном направлении», – сказал Президент.

 

Надежными источниками экономического роста Касым-Жомарт Токаев также назвал качественный человеческий капитал и конструктивный межкультурный диалог. В этом контексте он подтвердил дальнейшую приверженность политике сохранения культурного многообразия Казахстана и продвижению межцивилизационного диалога на международном уровне. Глава государства сообщил о предстоящем в сентябре этого года очередном Съезде лидеров мировых и традиционных религий и приветствовал участие в работе данного форума религиозных деятелей из России. Резюмируя свое выступление, Касым-Жомарт Токаев высказал убеждение, что построение мирной, стабильной и экономически сильной Евразии станет мощным фактором устойчивого развития и инклюзивного роста в глобальном масштабе. «Уверен, что столь авторитетная дискуссионная площадка, объединяющая экспертов высочайшего класса, обладает большим потенциалом для поиска продуктивных идей, направленных на нормализацию международной ситуации и возращения мировой экономики к позитивной динамике», – заключил Глава государства.

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