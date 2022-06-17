Пятница, 17 Июня 2022 20:28

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян ответил на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что якобы Армения не искренна в процессе достижения мира и затягивает процесс разблокирования региона.

В интервью государственному ИА <Арменпресс> Мирзоян подчеркнул, что <правительство РА неоднократно доказывало свою готовность прилагать усилия для установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. В то же время очевидно, что эти усилия не могут быть односторонними, Азербайджан также должен предпринять активные и искренние шаги в этом направлении. Установление мира не может быть результатом усилий только одной стороны, так же как мирные переговоры не могут основываться на предложениях только одной стороны.

Очевидно также и то, что для успеха этих усилий необходимо, чтобы было найдено адресное и приемлемое для всех сторон решение для всего комплекса существующих проблем, ставших причиной конфликта.

В этом контексте заявления официального Баку о том, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, как минимум, не встречают понимания или, более того, ставят под сомнение искренность стремления азербайджанских властей к достижению мира.

Какие бы заявления ни делались, нагорно-карабахский вопрос продолжает существовать -до тех пор, пока, не нет достаточных гарантий защиты безопасности и прав армян Арцаха, а также вытекающего из этого вопрос статуса Нагорного Карабаха. В современном мире ситуация, созданная в результате применения силы, не может быть решением проблемы. Утверждение, что в результате применения силы нет даже Нагорного Карабаха, тоже не говорит о конструктивности Азербайджана.

Излишне говорить, что это, конечно, не соответствует ни фактической действительности, важнейшей частью которой является существование арцахских армян в Арцахе и присутствие российских миротворческих сил для обеспечения их безопасности, ни трехстороннему заявлению от 9 ноября, которое четко определяет существование Нагорного Карабаха. То же самое можно сказать и о заявлениях властей Азербайджана о том, что формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует.

Во-первых, никто не приостанавливал работу МГ ОБСЕ и без соответствующего решения международного института - его определяющего, не может приостановить международный мандат сопредседателей, данный с целью способствовать политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В подобных обстоятельствах непонятно: если стороны действительно искренне хотят вести переговоры, находить взаимоприемлемые решения, добиваться прочного, всеобъемлющего мира, то почему бы этим переговорам не проходить в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ - формате, который явно пользуется поддержкой международного сообщества, и не использовать его опыт и потенциал просто нелогично и неразумно>.

Между тем, отвечая на вопрос о том, что по мнению Алиева, армянская сторона затягивает процесс разблокирования региона, Мирзоян отметил: <Мы всегда заявляли, что заинтересованы в открытии всех транспортных и экономических инфраструктур в регионе. Об этом свидетельствуют и трехсторонние заявления, принятые при посредничестве российской стороны, от 11 января и 26 ноября2021 года, и договоренности, достигнутые в Брюсселе.

Хочу особо подчеркнуть, что Армения добросовестно участвовала в дискуссиях, и процесс проходил бы намного более быстро и гладко, если бы не заявления Азербайджана относительно экстерриториального коридора, которые не имеют ничего общего с обязательствами, взятыми как по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 год, так и по вышеупомянутым мной заявлениям.

Что касается усилий Азербайджана по определению транспортных маршрутов в Лачинском коридоре и деблокировке транспортных артерий в регионе, то они не могут иметь равный статус, по крайней мере, исходя из положений трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября2020 года, четко определяющих статус Лачинского коридора. Более того, Нагорный Карабах и Нахичеванская Автономная Республика имеют разные статусы, разных соседей, разные условия безопасности. Соответственно их связи с Арменией и Азербайджаном не могут быть одинаковыми.

Подчеркну еще раз: заявление от 9 ноября предусматривает разблокирование всех инфраструктур в регионе, но Азербайджан медлит с шагами в этом направлении. Мы готовы к региональной деблокировке-в рамках достигнутых договоренностей о сохранении суверенитета стран и равных прав в отношении дорог, и этой же логике следуют недавние переговоры вице-премьеров двух стран в Москве.