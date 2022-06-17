Пятница, 17 Июня 2022 20:25

АрмИнфо.Вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян на встрече с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в НС РА обратил внимание генсека на судьбу армянских военнопленных в Азербайджане.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского парламента, на встрече присутствовали депутат от фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян и депутат от фракции "Армения" Армен Геворкян.

Рубинян высоко оценил сотрудничество с Советом Европы и поддержку этой структурой процесса демократических реформ. <Последовательные реформы, осуществляемые в Армении в деле укрепления демократии, были реализованы, в том числе при поддержке Совета Европы, благодаря чему отмечен большой прогресс в процессе выполнения Арменией взятых на себя обязательств>, - вице-спикер НС. подчеркнул.

При этом Рубинян подчеркнул необходимость обратить внимание на нерешенные гуманитарные вопросы, появившиеся в результате агрессии против Арцаха. Он обратил внимание гостей, в частности, на вопрос о судьбе армянских военнопленных и других задержанных в Азербайджане. Вице-спикер НС выразил надежду, что Совет Европы все же проявит решительность в вопросе репатриации этих людей.

Рубен Рубинян рассказал об антиармянской и воинственной риторике властей Азербайджана, отметив, что провокационные заявления в адрес Армении и Нагорного Карабаха продолжаются на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что армянское историческое, культурное и духовное наследие на территориях, находящихся ныне под контролем Азербайджана, находится под большой угрозой.

Стороны обсудили процесс демократических реформ в Армении, рассмотрев реализацию Плана действий Армения - СЕ на 2019-2022 гг.